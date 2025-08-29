Careri, sorpreso mentre irrigava e curava piante di canapa indiana. Arrestato

L'uomo è stato ritenuto responsabile della produzione illecita. Sequestrata la fiorente piantagione

In un’operazione congiunta, i Carabinieri della Compagnia di Locri, supportati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria e dall’8° Nucleo Elicotteri di Vibo Valentia, hanno individuato e sequestrato una fiorente piantagione di canapa indiana nel Comune di Careri, arrestando un uomo ritenuto responsabile della produzione illecita.

La scoperta della piantagione

Durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i militari hanno individuato un terreno con circa 50 piante di canapa indiana in avanzato stato di crescita, alte fino a due metri e destinate con ogni probabilità al mercato illegale della droga.

L’uomo arrestato è stato sorpreso sul posto mentre irrigava e curava le piante, attività che avrebbe potuto garantire un ingente profitto alla criminalità locale.

L’intervento dei Carabinieri

L’intera coltivazione è stata posta sotto sequestro e l’indagato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, è stato tradotto presso il proprio domicilio in attesa della convalida dell’arresto.

L’impegno dell’Arma

L’operazione conferma l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nella lotta alla diffusione di stupefacenti, con il coordinamento tra reparti specializzati e l’utilizzo di supporti aerei e tecnologici che consentono di monitorare anche le aree più impervie e isolate.

Si ricorda che l’uomo arrestato è da considerarsi presunto innocente fino a sentenza definitiva di condanna, nel rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento.