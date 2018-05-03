Nelle 'Piacevoli Chiacchierate' di CityNow Carmelo Basile, presidente di Fattoria della Piana, racconta come i problemi sono diventati risorse e salto di qualità

CityNow.it torna con un’altra delle sue ‘Piacevoli Chiacchierate’.

Proseguono le interviste in diretta del nostro magazine, che vedono protagonisti ospiti di rilievo pronti a rispondere alle nostre e alle vostre domande.

Nella mattinata di oggi, Pasquale Romano della famiglia di CityNow.it, ha incontrato Carmelo Basile Presidente della Cooperativa Fattoria della Piana e l’ha intervistato per voi.

La Cooperativa è una solida realtà della nostra terra cresciuta nel corso degli anni fino ad affermarsi a livello internazionale. Lo stesso vale per il suo Presidente, divenuto a tutti gli effetti eccellenza del nostro territorio, un imprenditore reggino con una storia da raccontare.

Le origini di Carmelo Basile

Basile è un reggino quasi per caso, i genitori provengono infatti dall’altra parte dello Stretto e si trasferiscono per motivi di lavoro in Calabria. “Io sono nato qui – afferma Carmelo Basile – ed è qui che sono cresciuto e maturato”.

Protagonista dell’intervista di oggi è però la sua attività: “Fattoria della Piana era un’azienda situata vicino Rosarno – racconta ai nostri microfoni il Presidente Basile – Un’azienda con qualche problema. E cosa si fa quando si ha un problema? Si cerca di risolverlo. Nasce così il processo attraverso cui abbiamo cercato di trasformare i nostri problemi in risorse. Attraverso un cambio di mentalità abbiamo fatto allo stesso tempo un vero e proprio salto di qualità”.

I punti di forza di Fattoria della Piana

Tanti e diversi sono i pilastri e i punti di forza di Fattoria della Piana, tra questi sicuramente l’innovazione e la sostenibilità. Ma quando si parla della Cooperativa reggina la prima cosa che viene in mente è sicuramente la produzione di formaggi e latticini.

“Il nostro vero business è quello dei formaggi, noi raccogliamo il latte dei soci, lo trasformiamo e lo vendiamo. Li vendiamo direttamente in Calabria come Fattoria della Piana, ma esportiamo un po’ dappertutto. I nostri clienti principali sono Stati Uniti e Canada che da soli rappresentano più del 50% del nostro fatturato nel settore dei formaggi pecorini”.

Fattoria della Piana possiede inoltre una centrale di produzione di biogas, un imponente impianto fotovoltaico che alimenta l’intera azienda e possiede il più grande impianto di fitodepurazione del Sud Italia.

“Per quanto riguarda invece l’energia anche qui è nato tutto un po’ per caso – afferma Basile ai nostri microfoni – Avevamo un problema di scarti, di prodotti da smaltire e così abbiamo deciso di trasformare queste risorse in concime ed energia ricavandone un grande risparmio. Allo stesso modo abbiamo sostituito l’eternit e abbiamo scelto di utilizzare un impianto fotovoltaico che alimenta l’intera azienda. E la stessa cosa vale per il problema degli scarichi, è per quello che abbiamo creato il nostro impianto”.

Un’altra importante realtà facente parte di Fattoria della Piana è la “fattoria didattica“:

“La fattoria didattica serve a far conoscere il nostro operato ai più giovani e allo stesso tempo abbiamo affiancato a questo progetto anche quello di alternanza scuola – lavoro. Ogni anno offriamo la possibilità a 20 ragazzi delle scuole superiori di operare presso la nostra azienda e già 5 di questi sono stati assunti e fanno parte del nostro organico”.

Il lavoro svolto dall’impresa reggina è dunque basato sulle nuove generazioni così come sulla sostenibilità: “La cosa interessante di tutto questo sistema è che rispettare l’ambiente è una cosa estremamente conveniente. Sembra una cosa quasi assurda, perché fino ad oggi è stato sempre detto agli imprenditori che dovevano spendere, spendere e spendere. Invece rispettare l’ambiente costa molto meno che non rispettarlo”.

I prodotti di Fattoria della Piana

Quelli di Fattori della Piana sono prodotti molto conosciuti in Calabria e all’estero, ma non presenti sul mercato nazionale. Ed è proprio un lettore a chiedere quando sarà possibile gustare le prelibatezze calabresi in altre zone d’Italia. Alla domanda il Presidente Basile ammette una sua piccola colpa: “Ci siamo concentrati molto e troppo sul mercato estero non pensando abbastanza a quello nazionale. Adesso è il momento”.

Ci aspettiamo quindi di veder presto i prodotti della nostra terra sugli scaffali di tutti i supermercati d’Italia.

Fattoria della Piana ha suscitato l’attenzione dei media a livello internazionale e sono davvero tanti coloro i quali sono venuti a visitare la Calabria e la Cooperativa reggina. Ad emergere è soprattutto il modo di fare impresa di Basile e l’importanza di validi collaboratori.

“Io dico che ogni imprenditore ha le persone che si merita. In qualsiasi realtà possono succedere cose che ti fanno arrabbiare, ma quando le persone con cui lavori hanno un profondo senso di responsabilità allora si può arrivare a grandi risultati. Credo fermamente che nessun imprenditore che non paga i suoi dipendenti possa raggiungere il successo”.

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