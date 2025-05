Reggio Primo Maggio, Versace a CityNow: ‘Vogliamo diventare la Capitale del Sud’

Musica, partecipazione e visione: sono queste le parole chiave del Primo Maggio 2025 a Reggio Calabria, che torna ad animare l’Arena dello Stretto Ciccio Franco con un evento gratuito, pensato per coinvolgere cittadini e famiglie in una giornata di festa. A raccontare il significato e gli obiettivi di questa edizione è il vicesindaco metropolitano Carmelo Versace, che ai microfoni di CityNow ha condiviso l’ambizione dietro il progetto: trasformare Reggio Calabria in un vero e proprio punto di riferimento per il Sud Italia.

Versace: “Abbiamo alzato il livello, vogliamo primeggiare nel Sud”

“Siamo pronti e l’Arena si presenta alla grande. Dopo l’appuntamento dell’anno scorso abbiamo provato ad alzare un pochettino più il livello in questa giornata particolare, provando a portare il rivallo stretto degli artisti di caratura internazionale”.

L’obiettivo è chiaro: costruire nel tempo una proposta artistica solida e riconoscibile a livello nazionale. Una sfida che passa anche dalla continuità della programmazione:

“Siamo consapevoli che per poter primeggiare con quelle che sono le piazze del Primo Maggio a livello nazionale necessita ancora di fare una programmazione più importante nel tempo, ma piano piano ci stiamo arrivando”.

Un evento pensato per la città e per i suoi cittadini

Il Primo Maggio reggino è un’opportunità per vivere la città in modo diverso, riscoprendo il piacere dello stare insieme e valorizzando i luoghi simbolo del territorio:

“Speriamo che gli artisti che si esibiranno possano soddisfare le aspettative del nostro pubblico e regalare una giornata serena, tranquilla, ai nostri tanti concittadini che avevano voglia di uscire. Lo abbiamo visto anche con lo Street Food Festival nei giorni scorsi”.

Reggio punta in alto: “Cuore del Mediterraneo”

A guidare l’amministrazione è una visione ambiziosa ma concreta: rendere Reggio Calabria protagonista tra le grandi città del Sud grazie alla cultura e agli eventi di qualità:

“L’ambizione qual è? Far diventare il Primo Maggio di Reggio Calabria la capitale del Sud. Ci stiamo provando con tanto cuore. Lo abbiamo detto anche a Roma quando abbiamo presentato la nostra candidatura come cuore del Mediterraneo. Speriamo che i nostri sforzi vengano premiati”.

Primo Maggio tra musica, identità e rilancio

Il Concerto del 1° maggio dunque non rappresenta solo un evento musicale, ma un progetto che guarda al futuro della città, alla sua capacità di attrarre, accogliere e raccontarsi. Le istituzioni ci credono, e i cittadini rispondono con entusiasmo. Il cammino è iniziato, con un obiettivo ben preciso: fare di Reggio una città che suona e risuona, per tutto il Sud.