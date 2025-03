Carnevale, torna il carro allegorico della Comunità di Gallico Superiore

Dopo il successo delle precedenti edizioni, la Comunità Parrocchiale di Gallico Superiore si prepara a lanciare un nuovo messaggio sociale e culturale con il carro allegorico per il Carnevale 2025. Il tema scelto per quest’anno, “Dalla Magna Grecia… al magna magna! Cos’è successo?”, offrirà una riflessione provocatoria e ironica sul degrado culturale e sociale contemporaneo, mettendo a confronto il glorioso passato della Magna Grecia con la realtà odierna.

Il carro sfilerà il 2 e il 4 marzo, portando colori, musica e spettacolo per le vie della periferia nord di Reggio Calabria e sul Corso Garibaldi, cuore pulsante della città.

Il percorso della sfilata

Il carro allegorico partirà domenica 2 marzo alle ore 15.00 dalla Parrocchia di San Biagio, attraversando le strade di Gallico Superiore e Gallico Marina. Alle 17.00, la sfilata raggiungerà il Corso Garibaldi, regalando alla città un’esibizione unica e coinvolgente.

Martedì 4 marzo la parata seguirà un percorso inverso. Alle 15.00, il carro partirà da Piazza Garibaldi a Reggio Calabria, attraversando nuovamente il Corso Garibaldi. Alle 17.00, tornerà a Gallico per concludere la festa presso l’Oratorio Don Bosco, dove si svolgerà il concorso delle maschere per grandi e piccoli. La serata si chiuderà con un momento conviviale in cui saranno distribuiti panini con frittole per tutti.

Il significato del carro allegorico

“Dalla Magna Grecia… al magna magna! Cos’è successo?” è una rappresentazione satirica che evidenzia il contrasto tra il patrimonio culturale lasciato dalla Magna Grecia e la società contemporanea, spesso dominata dal consumismo, dall’individualismo e dalla mancanza di valori autentici.

La Magna Grecia, culla della filosofia, dell’arte e della giustizia, ha dato al mondo pensatori straordinari come Pitagora, Archimede e Zaleuco, portatori di un modello di vita fondato su ordine, bellezza e armonia. Oggi, invece, la città appare soffocata da trascuratezza, spreco e superficialità, dove l’interesse personale prevale sul bene comune.

Attraverso un linguaggio ironico e teatrale, il carro allegorico metterà in scena questa involuzione con figure simboliche, scenografie suggestive e maschere caricaturali. Da un lato, le colonne doriche, emblema della grandezza passata; dall’altro, il “magna magna” contemporaneo, fatto di spreco, ingordigia e caos.

Un invito alla riflessione e al cambiamento

L’obiettivo del messaggio è quello di stimolare una riflessione collettiva sulla necessità di riscoprire l’eredità culturale della Magna Grecia e di tradurla in un nuovo modello di sviluppo basato sulla partecipazione, sulla cultura e sulla responsabilità. Solo così il territorio potrà tornare a essere non solo custode di un passato glorioso, ma anche promotore di un futuro degno delle sue radici.

La Comunità Parrocchiale “San Biagio Vescovo e Martire” e “San Nicola di Bari” di Gallico Superiore, con il supporto del LHubOratorio, ringrazia l’Amministrazione Comunale e la Polizia Municipale di Reggio Calabria per l’aiuto organizzativo e per aver incluso l’evento nel programma ufficiale del Carnevale Reggino 2025.