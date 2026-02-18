Reggio, il Carnevale sfida il maltempo: il centro città colorato da sorrisi e maschere – FOTO

Nonostante la pioggia ed il vento, bambini, famiglie e giovani hanno avuto modo di partecipare a tante iniziative

Nonostante un cielo plumbeo e raffiche di vento che sembravano voler spegnere i riflettori, Reggio Calabria ha dimostrato che la magia del Carnevale è dotata di una resilienza non teme le intemperie.

Sotto la guida della The Fudge S.R.L.S. e la visione del direttore artistico Paolo Cammera, il Carnevale reggino 2026 è divenuto una sfida contro il meteo, per mantenere fede agli eventi in programma per la festa più amata dai bambini.

Il calendario avrebbe dovuto prendere avvio il 13 febbraio, ma la natura ha imposto il suo stop: un’allerta meteo ha costretto gli organizzatori a rimandare il debutto. Ma dal 14 al 17 febbraio, nonostante il freddo pungente, Piazza Duomo e Piazza De Nava si sono accese, diventando i polmoni pulsanti di una kermesse che ha messo al centro i sogni dei più piccoli. A contribuire le sfilate sul Corso Garibaldi, tra maschere e mantelli di supereroi che sventolavano fieri.

Il successo della manifestazione è stato possibile grazie alla volontà del Comune di Reggio Calabria, al reperimento di fondi del PON METRO ed ai protagonisti che hanno lavorato “dietro le quinte”.

Fry Music Records, Sandro Portami a Rio, SkiaKaiFos di Aldo Bagnato, che ha catturato ogni sorriso e ogni maschera con i suoi scatti. E ancora Passione Latina ed AG Project. Giocolereggio e I Giullari del 2000. Il supporto tecnico di S.Service.