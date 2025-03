Carnevale a Reggio, Rovazzi infiamma piazza del Popolo. Falcomatà: ‘Tutto questo…ci fa volare!’ – FOTO

Reggio esplode di energia. Piazza del Popolo si riempie grazie alla musica anni ’90 e all’esibizione di Rovazzi. La festa, organizzata sabato 1 marzo, in occasione del Carnevale reggino ha entusiasmato i reggini.

Lo spettacolo “Voglio tornare negli anni ‘90”, rientrante nel programma di manifestazioni promosse dal Comune di Reggio Calabria, finanziate nell’ambito del Programma Nazionale “Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2017” FESR/FSE Plus, all’interno della Priorità 7 Rigenerazione Urbana – Progetto Rc7.5.1.2 B.2 “Distretto Culturale e Turistico della Città di Reggio Calabria”, ha riscosso dunque successo, con migliaia di adesioni.

La serata, aperta dal dj e produttore discografico Paul Cam, ha visto la partecipazione di Fabio Rovazzi, presentatore, youtuber e cantante multiplatino, protagonista di uno special showcase.

“Ma tutto questo… ci fa volare! – recita il post del primo cittadino Giuseppe Falcomatà – A Piazza del Popolo l’entusiasmo di migliaia di ragazzi per Fabio Rovazzi, Paul Cam e Voglio tornare negli anni 90. Al Teatro Cilea tutto esaurito per la soave Gina del nostro Francesco Cilea. Il Carnevale Reggino è per tutti”.