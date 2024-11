Carnevale Rock al Museo’: 200 persone visitano i due Guerrieri

Grande successo per l’evento “Carnevale Rock al Museo”, che si è svolto lo scorso sabato.La Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria comunica, che in occasione dell’apertura straordinaria della sera del 1 marzo realizzata con il contributo volontario dal personale del Servizio di Accoglienza e Vigilanza e dell’Ufficio Tecnico del Museo di Reggio Calabria, hanno visitato la Sala dei Bronzi di Riace 200 persone.Nella Piazza del Museo si è riunito anche un folto pubblico di giovani per il concerto rock offerto da Uniroyal.”Come già il 25 gennaio scorso – ha dichiarato il Soprintendente Simonetta Bonomi – si è raggiunto con molta soddisfazione l’obiettivo di avvicinare al Museo il pubblico dei giovani, il più difficile da coinvolgere”.L’intento è quello di creare eventi che possano avvicinare un vasto pubblico al Museo.”Proprio grazie a questo successo, la Soprintendenza – ha spiegato la Bonomi – sta valutando l’opportunità e la fattibilità di lanciare un programma di laboratori creativi di musica, poesia, letteratura, recitazione, da tenersi nel tardo pomeriggio, per offrire ai giovani reggini l’occasione di esprimersi e di coinvolgere i propri coetanei in piccoli eventi culturali nella cornice del Museo”.