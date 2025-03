Carnevale a Rosarno, la sfilata dei carri allegorici: il programma

Rosarno si prepara a vivere uno degli eventi più attesi dell’anno: il Carnevale Rosarnese, giunto alla sua sesta edizione.

Domenica 2 marzo, le strade della città si riempiranno di colori, maschere e spettacoli, trasformando il centro in un grande palcoscenico di festa e condivisione.

Alle 14:30 da Piazza P. Orsi partirà la sfilata dei carri allegorici, che attraverseranno le principali vie della città, attraverserà Via Medma, Via Regina Elena, Piazza Valarioti, Piazza del Popolo, Corso G. Garibaldi, fino a raggiungere Piazza Duomo, dove la festa proseguirà con musica, spettacoli e intrattenimento per grandi e piccini.

Ad organizzare le attività sono le realtà sociali del territorio che animano la città di Rosarno: l’obiettivo è che il carnevale diventi un’opportunità per ritrovarsi e vivere insieme la nostra comunità.