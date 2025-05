Cinquefrondi, partiti i lavori per la realizzazione della Casa della Comunità

“Una grande opportunità per Cinquefrondi e per tutto il territorio” le parole del sindaco Michele Conia

Il 23 maggio 2025 sono stati consegnati i lavori per la realizzazione della nuova Casa della Comunità di Cinquefrondi nell’ex Tribunale in via Roma 29/b alla presenza dei rappresentanti dell’ASP di Reggio Calabria, del Comune di Cinquefrondi, dell’Impresa e dei tecnici.

Rappresentanti istituzionali e tecnici presenti

In rappresentanza del Direttore Generale Dr.ssa Lucia Di Furia, impossibilitata a presenziare per sopravvenuti impegni istituzionali, era presente il Direttore di Distretto Dott. Salvatore Barillaro oltre al RUP ing Mario Montarello e il dott. Geologo Filippo Ferraro.

Per il Comune erano presenti il Sindaco Michele Conia, gli Assessori Giada Porretta e Maria Annunziata D’Agostino, e in rappresentanza del Consiglio Comunale erano presenti il Presidente Fausto Cordiano e il Consigliere Giuseppe Luciano.

Il direttore dei lavori Arch. Luisa Fontana, nonché progettista della struttura, con il coordinatore alla sicurezza arch Sergio Cimbalo e l’Impresa Consorzio Stabile Sinergica rappresentata dall’ arch. Giovanni Trapani hanno accompagnato i presenti nella visita alla struttura.

Caratteristiche dell’intervento

I lavori interessano il piano terra dell’edificio che si estende per un’area di 650 mq che sarà completamente ristrutturata e trasformata in Casa della Comunità e la realizzazione di due ascensori a servizio dell’intera struttura. Inoltre, la facciata sarà dotata di un sistema di frangisole integrato ai pannelli fotovoltaici che oltre a sfruttare l’energia solare riqualificherà la struttura che diventerà un punto di riferimento per l’intera comunità e manifesto di un approccio sostenibile

Il valore delle opere progettate è di circa 2 milioni di euro, i lavori saranno terminati entro marzo 2026.

La Casa della Comunità di Cinquefrondi rientra nel PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) – Missione 6 salute e offre una serie di servizi sanitari territoriali quali ambulatori dei medici di medicina generale, pediatri, ambulatori specialistici, il punto unico di accesso, medico di guardia, punto prelievi.

Le parole del Sindaco Michele Conia

Il Sindaco Michele Conia ritiene la struttura un grande passo in avanti per il “Diritto alla Salute” non solo di Cinquefrondi, ma di tutto il territorio. Ritiene, come detto anche in un video, il 23 Maggio una giornata straordinariamente importante e che la Casa di Comunità permetterà di snellire il carico di lavoro sull’ospedale di Polistena oltre ad essere una grande opportunità anche sociale ed economica.