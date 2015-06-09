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Casa Russa Arti Erzia presenta “Stile russo – I colori della tradizione tra moda e arte”

Abiti d'autore, tele in batik e videodocumentari della stilista russa Elena Pelevina in mostra al Palazzo della Provincia dall'8 al 13 giugno

09 Giugno 2015 - 12:28 | di Redazione

Bambole con abiti tradizionali russi femminili

Casa Russa Arti Erzia con il patrocinio dell’Assesorato per la cultura della Provincia di Reggio Calabria in occasione dell’apertura della sede in Provincia di Reggio Calabria
presenta
“STILE RUSSO I colori della tradizione tra moda e arte” abiti e opere della stilista russa Elena Pelevina e di Aleksej Pelevin e Vladimir Semeno, videodocumentari a cura di Valentina Vladislavleva dal 8 al 13 giugno 2015. La mostra resterà aperta dalle 11.00 alle 14.00 al Palazzo della Provincia, Piazza Italia, Reggio Calabria.

Elena Pelevina, nota artista, stilista e scrittrice russa. La sua collezione unica di abiti narra della Russia, della sua storia, delle sue radici e delle sue tradizioni nella moda. Più di 450 abiti d’autore, tele dipinte con la tecnica del batik, quadri in tessuto ricamato, stoffe realizzate a mano: tutte queste opere di arte grafica e applicata sono state realizzate in 30 anni di attività.
La collezione è stata esposta in 45 paesi. All’attivo dell’autrice vi sono 140 tra mostre personali e rassegne teatrali d’autore. I suoi lavori si trovano in quattro musei statali a Mosca e al Metropolitan Museum di New York.
L’amore per la terra natia e la natura, l’insaziabile sete d’arte, caratteristica intrinseca della natura di Elena, stupiscono e affascinano ogni giorno, arricchiscono e illuminano il percorso dell’artista.
La sua brillante attività nel campo dell’arte le ha permesso di fondare la sua Casa di moda a Mosca e aprire boutique in Francia, Giappone, America, Belgio e Russia.
Negli ultimi tre anni Elena Pelevina ha lavorato con lo stilista Pierre Cardin decorando a mano le stoffe per la loro collezione di abiti da sera con una tecnica particolare di batik, che viene detto “caldo” appunto perché si utilizza cera bollente. Attualmente, l’artista è impegnata in una serie di mostre in Russia e all’estero.

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