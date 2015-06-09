Casa Russa Arti Erzia presenta “Stile russo – I colori della tradizione tra moda e arte”

Casa Russa Arti Erzia con il patrocinio dell’Assesorato per la cultura della Provincia di Reggio Calabria in occasione dell’apertura della sede in Provincia di Reggio Calabria

presenta

“STILE RUSSO I colori della tradizione tra moda e arte” abiti e opere della stilista russa Elena Pelevina e di Aleksej Pelevin e Vladimir Semeno, videodocumentari a cura di Valentina Vladislavleva dal 8 al 13 giugno 2015. La mostra resterà aperta dalle 11.00 alle 14.00 al Palazzo della Provincia, Piazza Italia, Reggio Calabria.

Elena Pelevina, nota artista, stilista e scrittrice russa. La sua collezione unica di abiti narra della Russia, della sua storia, delle sue radici e delle sue tradizioni nella moda. Più di 450 abiti d’autore, tele dipinte con la tecnica del batik, quadri in tessuto ricamato, stoffe realizzate a mano: tutte queste opere di arte grafica e applicata sono state realizzate in 30 anni di attività.

La collezione è stata esposta in 45 paesi. All’attivo dell’autrice vi sono 140 tra mostre personali e rassegne teatrali d’autore. I suoi lavori si trovano in quattro musei statali a Mosca e al Metropolitan Museum di New York.

L’amore per la terra natia e la natura, l’insaziabile sete d’arte, caratteristica intrinseca della natura di Elena, stupiscono e affascinano ogni giorno, arricchiscono e illuminano il percorso dell’artista.

La sua brillante attività nel campo dell’arte le ha permesso di fondare la sua Casa di moda a Mosca e aprire boutique in Francia, Giappone, America, Belgio e Russia.

Negli ultimi tre anni Elena Pelevina ha lavorato con lo stilista Pierre Cardin decorando a mano le stoffe per la loro collezione di abiti da sera con una tecnica particolare di batik, che viene detto “caldo” appunto perché si utilizza cera bollente. Attualmente, l’artista è impegnata in una serie di mostre in Russia e all’estero.