Caso Bergamotto, Occhiuto al Ministero per il Dop. E Gallo concorda: ‘E’ la tutela migliore’

Non si placa la querelle sul caso bergamotto.

Il dibattito che ruota attorno alle due denominazioni ‘Dop‘ e ‘Igp‘ continua ad essere più che mai vivace, in attesa di una pronuncia da parte del Ministero. Di ieri l’incontro del presidente Roberto Occhiuto con Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura.

“Il bergamotto è un’eccellenza assoluta, ce l’ha solo la Calabria e per troppi anni è stata trascurata – ha dichiarato Occhiuto sui social, prima dell’ingresso al Ministero – Il bergamotto merita il Dop, la denominazione di origine protetta”.

Anche Gallo, l’assessore all’agricoltura della Regione Calabria, al termine del consiglio regionale della Calabria ha espresso la propria preferenza sul Dop:

“C’è stata preoccupazione a livello ministeriale per il fatto che ci fossero due proposte. Tra le due tutele, insieme al presidente Occhiuto, si è ritenuto che quella più forte sia la tutela sulla Dop per cui in questa fase si è deciso di puntare su questa tutela. Sono convinto che il presidente Occhiuto nel giro di qualche mese riuscirà ad ottenere il Dop. Pensare che l’assessore all’agricoltura ed il presidente della Regione Calabria possano essere contro la provincia di Reggio Calabria o contro il prodotto del bergamotto credo che sia un errore madornale”.