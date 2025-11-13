Esplode il caso Blondett: moglie e società si smentiscono. Il difensore può chiarire

A Reggio torna a far rumore la questione Blondett. La vicenda, accennata martedì 11 novembre durante la conferenza stampa dela società rappresentata dal DG Praticò e dal Dt Bonanno, è diventata oggi un caso aperto dopo il post della moglie del calciatore.

Nel suo intervento, il Dt Bonanno aveva parlato della volontà del difensore di lasciare la Reggina, una scelta comunicata subito dopo la gara con l’Acireale. Una decisione che aveva colto tutti di sorpresa, anche se il rendimento del giocatore e il disagio mostrato negli ultimi impegni lasciavano intravedere una situazione non semplice.

La vicenda è rimasta sullo sfondo fino a oggi, quando la moglie del difensore ha pubblicato un messaggio netto, smentendo apertamente il dirigente:

“Ci tengo a chiarire che non sono a conoscenza del fatto che mio marito desideri lasciare la Reggina. A casa nostra le decisioni si prendono insieme e sono certa che me ne avrebbe parlato apertamente se avesse avuto anche il minimo dubbio. Abbiamo fatto la guerra con la squadra precedente per tornare a Reggio, andando anche contro ai nostri interessi economici e personali e fino a quando non ci saranno motivi seri e concreti non abbiamo intenzione di da nessun’altra parte”.

Parole che hanno riacceso il dibattito, mettendo in discussione la versione fornita dalla società. La Reggina, dal canto suo, ha risposto immediatamente: secondo il club, a comunicare la volontà di andar via sarebbe stato il procuratore di Blondett, all’indomani della partita con l’Acireale (alle 9:03), parlando anche di un’altra squadra pronta ad accoglierlo.

Due versioni opposte, che alimentano ancora una volta un clima teso nell’ambiente amaranto e quindi attorno alla squadra. A questo punto, l’unico in grado di chiarire tutto è proprio lui: Blondett. Un intervento per chiudere un caso che, da semplice voce di mercato, è diventato in poche ore un altro nodo scottante.