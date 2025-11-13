City Now

Reggina-Blondett: percorso interrotto, le motivazioni esposte dalla società

Saranno inevitabili le polemiche dopo il comunicato che annuncia la separazione

13 Novembre 2025 - 13:49 | Redazione

Edoardo Blondett Reggina ()

“AS Reggina 1914 informa che, lunedi 10 novembre alle ore 09:03, all’indomani della gara di Acireale, ha ricevuto dal sig. Spolli, procuratore del calciatore Edoardo Blondett, la comunicazione perentoria della volontà di portare via il calciatore informando altresì di avere già un’altra squadra per il proprio assistito.

La AS Reggina 1914 ribadisce, inoltre, la volontà di proseguire il proprio percorso sportivo con calciatori pienamente motivati e convinti di sposare solo ed esclusivamente la causa e gli obiettivi amaranto”.

Il comunicato arriva dopo lo sfogo social della moglie del difensore Blondett:

