Reggina: lo sfogo della moglie di Blondett sui social

Il comunicato della Reggina arriva dopo le dichiarazioni via social della moglie del difensore Blondett di seguito riportate: “Ci tengo a chiarire che non sono a conoscenza del fatto che mio marito desideri lasciare la Reggina. A casa nostra le decisioni si prendono insieme e sono certa che me ne avrebbe parlato apertamente se avesse avuto anche il minimo dubbio. Anzi, se proprio devo dirlo, sono stata io, qualche settimana fa, con un pizzico di amarezza e ironia, a dire: ‘e se andassimo via?’, dopo aver letto centinaia di commenti offensivi nei suoi confronti.

La sua risposta è stata ferma e decisa: ‘non si abbandona la nave quando sta per affondare’. A meno che non sia accaduto qualcosa di cui non ho notizia, non mi risulta che abbia mai chiesto alla società la rescissione del contratto. Abbiamo fatto la guerra con la squadra precedente per ritornare a Reggio, andando anche contro ai nostri interessi economici e personali, e fino a quando non ci saranno motivi seri e concreti non abbiamo alcuna intenzione di andare da nessun’altra parte. Grazie a tutte le persone che hanno speso delle parole carine e confortanti, esprimendo anche il dissenso in merito alla possibilità di una eventuale partenza e sui commenti che colpevolizzano mio marito”.