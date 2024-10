Caso Hospice, Siclari: “L’ASP vuole prendere in gestione la struttura ma non è in grado

“Questa mattina, dopo diversi incontri sul territorio reggino, ho visitato l’Hospice ed ho avuto modo di verificare l’altissima qualità assistenziale erogata dai lavoratori della Fondazione “Via delle Stelle”. Durante l’incontro ho avuto modo di dare e apprendere delle notizie fondamentali per le sorti della struttura. In primis ho avuto modo di apprendere una pessima notizia, ovvero che l’ASP vuole prendere in gestione la struttura e ciò comporterebbe una scarsa assistenza a causa della riduzione dell’organico. Non possiamo permettere che un’eccellenza riconosciuta a gran voce da tutti, soprattutto dai cittadini, perda il suo valore ed è per questo che lunedì 15 alle ore 11.00 inizieremo la raccolta firme durante in sit in organizzato davanti la Prefettura di Reggio Calabria. Io sono convinto che deve continuare a lavorare la Fondazione perché i risultati parlano chiaro e starò accanto a loro durante tutta questa battaglia di civiltà”.

Lo ha dichiarato il senatore forzista Marco Siclari dopo aver visitato la struttura dell’Hospice e ascoltato il presidente Trapani e tutta l’equipe.