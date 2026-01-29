Caso Nuova Igea: parla l’avvocato Chiacchio. I dettagli e la tempistica

Nuovo intervento dell’avvocato Chiacchio, esperto di diritto sportivo, sulla questione Nuova Igea. Il suo punto di vista espresso a “Partitissima“, trasmissione in onda su TFN: “Ho avuto l’incarico dalle società Savoia e Nissa per accertare se un calciatore della Nuova Igea avesse disputato alcune gare in posizione irregolare. Ho fatto i miei accertamenti, ho letto i comunicati ufficiali, ovviamente tutto coperto dal segreto istruttorio e per motivi deontologici non posso riferire tutto ciò che è stato fatto e le azioni poste in essere. La finalità è quella di arrivare a un procedimento disciplinare verso la società al momento capolista, e brillantemente guidata dal tecnico Salvatore Marra che stimo e ammiro, e quindi arrivare a una sanzione. Poi saranno gli organi deputati a stabilire se queste sanzioni potranno essere inflitte.

Per giungere alla decisione è necessario che si svolga una attività di indagine, poi una attività inquirente e poi una attività giudicante. I procedimenti non sono brevi. Se questo calciatore è stato schierato in posizione irregolare le società contro cui ha giocato non possono avviare azioni per ottenerne benefici perchè i termini sono scaduti. Se invece la Procura Federale accerta riscontri di irregolarità, provvede ad avviare azioni disciplinari con le varie fasi e ritengo che siano necessari due o tre mesi.

L’anno scorso ho difeso una società che aveva schierato un calciatore in posizione irregolare e si è arrivati a due giornate dalla fine del campionato con la sanzione definitiva. Alcune volte si sospende anche la disputa delle gare se si ritiene necessario per consentire alle società di difendersi adeguatamente almeno nei due gradi endofederali. Se arriveranno sanzioni, dovranno arrivare entro la fine del campionato. So che la Procura Federale è rapida ed efficiente, però non dobbiamo dimenticare che ci sono anche gli avvocati difensori e certamente la Nuova Igea nominerà legali che sapranno difendersi al meglio magari per dimostrare che non c’erano responsabilità. Non dimentichiamo le difese, molte volte io ho ottenuto risultati insperati, oggi sono dall’altra parte, cioè con i cosiddetti terzi interessati. Non ho la palla di vetro, ma entro la fine del campionato bisognerà arrivare a decisioni definitive”.