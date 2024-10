Caso Tik Tok, le precisazioni del dirigente scolastico reggino Maisano

Di seguito le precisazioni del dirigente scolastico della scuola reggina istituto comprensivo “B. TELESIO” in merito alla notizia di questo pomeriggio sul caso ‘App Tik Tok’:

Facendo seguito alla comunicazione prot. n. 9104/I.1 del 09/11/2019, in ordine alle conseguenze negative derivanti dall’eventuale utilizzo di alcune APP da parte di minori, si precisa che la stessa ha scopo meramente informativo atteso che il contenuto della stessa non si riferisce ad eventi o fatti riguardanti i genitori e gli studenti di questa Istituzione scolastica. L’attenzione particolare a tali problematiche, ha spinto la Scrivente, in veste di Dirigente e genitore, a sensibilizzare ulteriormente tutte le figure coinvolte nel difficile compito educativo, senza creare allarmismi, ma nella consapevolezza che il benessere e l’equilibrio dei nostri ragazzi va sempre monitorato e tutelato. Si ringrazia quanti hanno contribuito a diffondere il messaggio, dimostrando ancora una volta che la condivisione è il primo passo per costruire, soprattutto per i nostri figli, un mondo migliore.