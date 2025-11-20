Castore, Costantino conferma le dimissioni: altra grana per Falcomatà

“Non ci sono le condizioni per accettare l’incarico", ha affermato Costantino, confermando quindi che il clima non è di quelli ideali per portare avanti un incarico delicato. Ora il tempo stringe per trovare il nuovo Amministratore Unico

Le ultime pagine del lungo romanzo durato 11 anni con Falcomatà alla guida del Comune di Reggio Calabria non sono tra le più serene. Non solo le tensioni interne alla maggioranza e la minaccia dei gruppi Pd e Rinascita Comune di formalizzare le dimissioni, ma per il sindaco uscente adesso anche la grana di Castore da risolvere.

Confermata l’anticipazione riportata ieri sulle nostre pagine, Franco Costantino a poco più di 72 ore dal comunicato ufficiale che lo designava quale nuovo amministratore unico di Castore, ha deciso di rassegnare le dimissioni.

“Non ci sono le condizioni per accettare l’incarico”, ha affermato Costantino, confermando quindi che il clima non è di quelli ideali per portare avanti un incarico delicato. Il tempo stringe adesso per trovare un nuovo Amministratore Unico, tra la preoccupazione dei dipendenti di Castore (che pochi giorni fa avevano manifestato solidarietà all’ex ad Mallamaci per la revoca dell’incarico), quella dei sindacati e anche quella dei cittadini, che temono un rallentamento nella fornitura di servizi e interventi da parte di Castore.