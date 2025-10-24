Falcomatà a Cataforio: ‘Procedono speditamente i lavori di rifacimento stradale’ – FOTO
“Dopo decenni di attesa restituiamo finalmente dignità alle nostre aree interne” le parole del primo cittadino
24 Ottobre 2025 - 16:37 | Comunicato Stampa
Alla presenza del vicesindaco Paolo Brunetti, con delega ai Lavori Pubblici, dell’assessore alla Programmazione Carmelo Romeo, del dirigente Bruno Doldo e del Rup Arturo Arcano, il sindaco Giuseppe Falcomatà ha effettuato un sopralluogo a Cataforio per verificare lo stato dei lavori di rifacimento della strada che collega il borgo collinare alla città.
Si tratta di un intervento strategico, analogo a quelli già eseguiti a Terreti, Rosalì e Mosorrofa, che ha previsto la scarificazione del vecchio asfalto e la pulizia delle cunette prima della nuova bitumazione.
Il programma di manutenzione “Strada facendo”, che interessa numerose arterie cittadine e periferiche, procede a ritmo serrato e a regola d’arte, restituendo sicurezza e comfort di percorrenza su strade che non venivano completamente rifatte da oltre 30 anni.
Durante il sopralluogo, il primo cittadino si è confrontato con i responsabili della ditta esecutrice, constatando che i lavori a Cataforio sono già arrivati all’altezza della Caserma dei Carabinieri e stanno progredendo rapidamente verso il centro città.
Falcomatà, esprimendo soddisfazione per l’andamento dell’intervento, ha dichiarato:
«Queste arterie, da molti decenni, non ricevevano un’attenzione così importante. Abbiamo scelto, come Amministrazione, di valorizzare le nostre aree collinari, la loro storia e il patrimonio culturale, intervenendo in modo strutturale sulla viabilità e rispondendo alle istanze della popolazione locale. Dopo Terreti, Rosalì e Mosorrofa, siamo passati a Cataforio, borgo interessato anche da altri lavori di riqualificazione, come quelli sull’ex Delegazione municipale. È una risposta concreta e duratura che porta valore a **luoghi di inestimabile importanza».
Anche il vicesindaco Paolo Brunetti ha espresso soddisfazione per il rispetto del cronoprogramma e i risultati del programma “Strada facendo”, sottolineando come gli interventi stiano trasformando radicalmente la viabilità delle zone collinari.
«Finalmente – ha dichiarato Brunetti – l’uscita dal Piano di rientro ci ha consentito di accedere a nuovi mutui e di programmare interventi attesi da decenni per risolvere l’annoso problema delle strade. Stiamo lavorando su sicurezza stradale, con manutenzione di guard-rail e parapetti, pulizia delle cunette e nuova segnaletica orizzontale. Prima della bitumazione – ha aggiunto – effettuiamo la scarifica del manto, la messa in quota dei tombini e solo successivamente la posa del nuovo asfalto».