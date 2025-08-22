Tragedia a Catanzaro: bimbo di due anni muore investito da un furgone
Il conducente non si sarebbe accorto della presenza del piccolo. Appresa la notizia avrebbe avuto un malore
22 Agosto 2025 - 15:17 | Comunicato Stampa
Un bambino di appena due anni ha perso la vita a Catanzaro, nel quartiere Janò, dopo essere stato investito da un furgone in fase di retromarcia.
Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo si trovava nel cortile antistante la propria abitazione, dove stava giocando da solo, dopo essere sfuggito all’attenzione dei genitori. In quel momento il mezzo, guidato da un uomo che non si sarebbe accorto della sua presenza, lo ha travolto.
Il conducente è stato successivamente rintracciato dalla Polizia di Stato nella sua abitazione. Alla notizia dell’accaduto avrebbe accusato un malore.
La comunità del quartiere, sotto shock, si è stretta attorno alla famiglia del bambino.
Fonte: Ansa Calabria