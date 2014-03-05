Catanzaro: da domani a lavoro per Stomp in scena venerdi’ e sabato in prima nazionale al Politeama

Quaranta tra tecnici e operai al lavoro per la prima italiana del nuovo tour, il 7 e 8 marzo: aprirà la rassegna Fatti di Musica Radio Juke Box

Inizia domani mattina al Teatro Politeama di Catanzaro l’allestimento per la prima italiana del nuovo tour di Stomp, l’originale show che da Londra ha conquistato il mondo, in programma venerdì 7 e sabato 8 marzo nel capoluogo calabrese, con inizio alle ore 21.00.Sarà la prima volta in Calabria della celebre compagnia fondata nel ’91 a Brighton da Luke Creswell e Steve Mc Nicholas che fonde in uno show davvero unico, musica, ritmo, commedia, teatro, danza e coreografie acrobatiche.

A lavoro circa quaranta persone tra tecnici e operai. Complessa la macchina scenotecnica che dovrà supportare uno spettacolo di circa due ore, senza interruzioni, basato su eccezionali sincronismi. Lo show a Catanzaro aprirà la ventottesima edizione di “Fatti di Musica Radio Juke Box”, la rassegna del miglior live d’autore italiano e internazionale, ideata e diretta da Ruggero Pegna. Anche agli Stomp andrà il “Riccio d’Argento” della rassegna realizzato dal maestro orafo crotonese Gerardo Sacco. I biglietti per assistere agli spettacoli sono disponibili nelle prevendite abituali e Ticketone (Catanzaro: Bar Mignon e Tabacchi Rotundo).Confermati anche i successivi eventi della prima parte della rassegna: concerto di Cristiano De Andrè il 14 marzo al Teatro Garden di Rende, spettacolo di Angela Finocchiaro il 7 aprile ancora a Rende, concerto di Loredana Bertè il 19 aprile al Teatro Cilea di Reggio Calabria, Opera Musical “Karol Wojtyla, la vera storia”, con musiche di Noa e Solis String Quartet il 17 maggio al Politeama di Catanzaro.“Fatti di Musica Radio Juke Box 2014” è realizzata in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Regione Calabria, la Camera di Commercio e il Comune di Catanzaro, la Fondazione Politeama.

Tutte le informazioni sono reperibili allo 0968441888 www.ruggeropegna.it.