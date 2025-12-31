Inaugurata la metropolitana di superficie a Catanzaro: le corse partono oggi

Questa mattina è stata inaugurata a Catanzaro la metropolitana di superficie. La corsa inaugurale è avvenuta poche ore prima della messa in esercizio dell’opera, appositamente resa disponibile per favorire la mobilità cittadina in vista del Capodanno Rai, che si svolgerà questa sera nel quartiere Lido.

Dettagli dell’inaugurazione e del servizio

Le corse per i cittadini saranno fruibili a partire dalle 14:30 di questo pomeriggio, unicamente sulla linea A nella tratta che va da Catanzaro Città fino a Catanzaro Lido, mentre a partire dalle 18:00 sarà attiva anche la tratta da Catanzaro Sala a Catanzaro Lido.

Il progetto della metropolitana di superficie

Ad essere inaugurata oggi è solo una delle tre linee previste dal progetto, ovvero la linea A, che connetterà il centro cittadino con il quartiere marinaro. L’amministratore delegato della società Vianini Lavori, Vincenzo Onorato, che ha realizzato l’opera, ha dichiarato:

“Sono state consegnate in questi giorni le linee A e B, oggi si inaugura la linea A, complessivamente si tratta di otto chilometri. A fine gennaio – ha aggiunto – contiamo di consegnare anche i restanti sei chilometri della linea C”.

Fonte: Ansa Calabria