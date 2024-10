Catanzaro-Reggina, le info sui biglietti per il settore ospiti

La Società “US CATANZARO 1929 SRL” rende noto che i biglietti validi per l’accesso al Settore Ospiti dello stadio “Nicola Ceravolo” di Catanzaro, in occasione della gara di Campionato Serie C: US CATANZARO – REGGINA, in programma Sabato 06/10/2018, alle ore 16:30, saranno disponibili, dalle ore 16:00 di Giovedì 04/10/20108 fino alle ore 19:00 di Venerdì 05/10/2018, ai sensi della normativa vigente.

I tagliandi del Settore Ospiti senza necessità di Tessera del Tifososono in vendita al prezzo di € 9,50 + diritti di prevendita, presso il punto vendita “GO2” sotto indicato:

– Agenzia Sisal Match Point – Via Nazionale 117 A, REGGIO CALABRIA

Si specifica che la vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Reggio Calabria sarà attivata solo ed esclusivamente per il settore “OSPITI”.

La stampa dell’avvenuto acquisto rappresenterà il titolo d’accesso per l’evento e pertanto dovrà essere necessariamente presentato integro al controllo accessi dell’impianto, insieme al Documento D’Identità in corso di validità.

La Società “US CATANZARO 1929” declina ogni responsabilità da eventuali problematiche di riconoscimento del biglietto ai tornelli dovute esclusivamente alla stampa non leggibile.

La Società “US CATANZARO 1929” comunica, inoltre, che non sarà disponibile la vendita dei biglietti per il Settore Ospiti, né altri settori, il giorno della gara presso lo Stadio, pertanto, è assolutamente sconsigliato recarsi a CATANZARO senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso

