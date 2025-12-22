AmenBeats, musica e spiritualità si incontrano a Catona: podcast-evento da Leonida Edizioni

Musica, fede e cultura si sono intrecciate a Catona in occasione di AmenBeats – Storie di Musica e Spirito, il podcast-evento che si è svolto presso la Casa Editrice Leonida Edizioni. Un appuntamento partecipato, capace di trasformare il formato del podcast in un momento di ascolto condiviso e di confronto diretto con il pubblico.

L’iniziativa ha preso forma come live podcast dedicato alla musica cristiana contemporanea, con l’obiettivo di raccontare il legame profondo tra suono e spiritualità, attraverso esperienze, competenze e visioni diverse. Al centro della serata il valore della musica come linguaggio universale, capace di parlare al cuore e di accompagnare la preghiera.

Il progetto AmenBeats e la musica di lode

A spiegare il senso del progetto è stato Alessandro Emanuele Calabrese, direttore artistico dell’Associazione Schola Cantorum Nostra Signora di Lourdes.

“AmenBeats nasce dall’unione tra sonorità e preghiera, che si fondono in un unico battito. La musica moderna, con le sue espressioni, riesce a coinvolgere integralmente. Non è solo importante cantare per qualcuno, ma cantare insieme alle persone”.

Durante il confronto è emersa più volte l’idea della musica come strumento che va oltre le parole. Andrea Francesco Calabrese, pianista, ha ricordato come il canto rappresenti una forma privilegiata di comunicazione: “La musica arriva dove le parole non riescono. In ambito sacro questo assume un valore ancora più forte, perché il cristianesimo, fin dalle origini, ha dato centralità alla parola cantata”. Un concetto ripreso anche da Rita Chirico, presidente dell’associazione, che ha definito il canto “un dialogo tra Dio e l’uomo”.

Aspetti tecnici e linguaggi contemporanei

Ampio spazio è stato dedicato anche agli aspetti più tecnici grazie agli interventi dei musicisti coinvolti nel progetto. Giuseppe Calabrese, percussionista, ha spiegato come il ritmo non sia solo energia e velocità, ma anche misura e delicatezza, elementi fondamentali per favorire l’interiorizzazione della preghiera.

Giovanni Prestinicola, chitarrista e tecnico del suono, ha invece ribadito che ogni strumento è solo un mezzo per fare musica, sottolineando che ciò che conta è il risultato musicale finale.

AmenBeats si è confermato così non solo come un podcast, ma come un’esperienza culturale e spirituale capace di mettere in dialogo tradizione e linguaggi contemporanei, coinvolgendo musicisti e pubblico in un racconto autentico e condiviso.

All’evento hanno preso parte anche Andrea Postorino, pianista, Maria Chirico, segretaria dell’Associazione Schola Cantorum Nostra Signora di Lourdes, e Patrizia Iiriti, flautista, che con la loro presenza e il loro contributo hanno arricchito il confronto, confermando il valore di un progetto corale capace di unire competenze musicali diverse in un unico racconto condiviso.

Nel corso dell’incontro, Rita Chirico, presidente dell’Associazione Schola Cantorum Nostra Signora di Lourdes, ha voluto anche rilanciare il prossimo appuntamento aperto alla città. Un invito a proseguire il cammino di condivisione e lode attraverso la musica, dando appuntamento al pubblico il 4 gennaio nella Chiesa di Santa Maria di Portosalvo, per vivere insieme un nuovo momento di preghiera cantata.

Un’esperienza che, come sottolineato dalla presidente, punta a coinvolgere i fedeli in modo diretto, attraverso il canto e la musica, per rafforzare quel legame profondo tra spiritualità e partecipazione comunitaria.