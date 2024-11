Catona festeggia un ‘Carnevale in allegria’

Anche quest’anno, gli alunni e le insegnanti dell’Istituto Comprensivo “Radice-Alighieri” di Catona scendono in piazza e visitano le vie principali del territorio partecipando ai festeggiamenti del Carnevale 2015, con un carro che rappresenta il “Castello delle fiabe” realizzato nel plesso di scuola dell’Infanzia Statale Catona centro.

Domenica 15 febbraio, alle ore 15.00, con partenza dal Santuario di S. Francesco di Paola ,sfileranno lungo la SS 18 del paese di Catona, i carri allegorici allestiti per l’occasione da alcune associazioni operanti sul territorio, come la Nuova Solidarietà, la Scuola dell’infanzia paritaria “Sophia” il gruppo Scout di Catona, il Gruppo Scout di Salice, l’Istituto Comprensivo “Radice-Alighieri”. Per tale occasione la scuola è diventata fucina di idee e laboratorio attivo, grazie anche all’operatività di alcune docenti e di alcuni genitori, che con la loro disponibilità e collaborazione , hanno permesso di realizzare il carro “C’era una volta… le fiabe per crescere”. Il tema della fiaba è stato scelto perché, attraverso l’ identificazione con i personaggi e le loro storie, i bambini vivono le loro avventure, paure e sogni, stimolando la fantasia, il transfert con i personaggi, il rapporto affettivo-relazionale e comunicativo.

Il progetto Continuità Scuola Infanzia e Scuola Primaria, che ha come tema le fiabe, coinvolgerà a partire dal 20 febbraio, circa 300 alunni frequentanti le classi-ponte dell’IC. e sarà l’occasione per creare le condizioni di una interazione efficace tra i vari ordini. La scuola di Catona, pur avendo avuto recentemente diverse disavventure collegate alla ristrutturazione di alcuni plessi ,che sembrano aver avuto fine con la consegna dei lavori alla ditta incaricata, continua ad operare con grande solerzia , grazie alla professionalità dei docenti e del nuovo dirigente scolastico dott. Emilia Occhiuto.