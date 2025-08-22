Reggio, Piazza Domenico e Chiara si trasforma in pista da ballo sotto le stelle

Una serata di festa e partecipazione a Catona, dove la danza è diventata strumento di coesione sociale

Giovedì 21 agosto, nella splendida cornice dello Stretto, sul Lungomare di Catona, si è ballato sotto le stelle nella Piazza “Domenico e Chiara”.

All’interno del percorso di animazione territoriale, la serata organizzata dall’Associazione Nuova Solidarietà ODV, in collaborazione con le ASD “Vivir mi vida”, “Cuban dance” e DJ Albertigo, ha visto una numerosa partecipazione della comunità.

Dai balli di coppia ai balli sociali, fino al travolgente ritmo caraibico, tutti sono stati coinvolti dai maestri Noemi, Carmelo e Alberto, trasformando la piazza in una festa collettiva all’insegna della musica e della condivisione.

La missione di Nuova Solidarietà

Un’ulteriore occasione per promuovere un’attività che l’associazione offre tutto l’anno, con l’obiettivo di sottolineare che la cura di sé è anche cura dell’altro. Il movimento, infatti, aumenta il buonumore, riduce lo stress e soprattutto costruisce relazioni che rafforzano il senso di comunità.

È proprio questa la missione di Nuova Solidarietà: contribuire alla costruzione di una comunità più coesa, dove ognuno si sente responsabile di tutti.