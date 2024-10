Caulonia, Tarantella Festival: valore programmazione riconosciuto da enti che finanziano

La parola d’ordine della riflessione politica e istituzionale, a latere della conferenza stampa di presentazione del ricco programma della XXI edizione del Kaulonia Tarantella Festival è: “programmazione”. Il KTF ha registrato negli anni numeri importanti che ne hanno certificato il gradimento, la qualità e il valore, riconosciuti anche dalle Istituzioni che lo finanziano.

«Un risultato – ha sottolineato il Sindaco di Caulonia Caterina Belcastro – ottenuto solo grazie al lavoro svolto in maniera fattiva e sinergica tra le istituzioni, che ringrazio per il loro costante apporto. E’ nostra ferma intenzione continuare sulla linea di una programmazione sempre più efficiente ed anticipata nel tempo, che dia maggiore qualità al Festival ma anche strumenti agli operatori turistici e commerciali per pianificare le loro attività e i loro investimenti».

Tra gli obiettivi raggiunti nel triennio di pianificazione reso possibile dalla certezza del finanziamento della Regione Calabria e dal supporto concreto e lungimirante della Città Metropolitana, l’importante riconoscimento da parte di quest’ultima della storicità del Kaulonia Tarantella Festival, che pone di fatto questo festival di musica e cultura etnica alla stregua delle più grandi manifestazioni di popolo della provincia, quali la Festa della Madonna della Consolazione di Reggio Calabria e la “Varia” di Palmi (già patrimonio UNESCO). Un risultato storico rimarcato anche dal Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.

«Un’istituzionalizzazione che abbiamo fortemente voluto mediante una delibera ad hoc – ha osservato – con la stipula di un protocollo d’intesa che rende il nostro Ente co-protagonista dell’organizzazione dell’evento. Il Ktf rappresenta una grandissima attrattiva per il nostro territorio, e la nostra amministrazione sta puntando forte sul marketing territoriale, anche con altre iniziative che saranno lanciate nei prossimi mesi. Il Ktf sposa in pieno il claim “Scialatela” che abbiamo scelto per la promozione della Città Metropolitana. Per questo siamo certi che anche quest’anno sarà un successo di spettacolo e di pubblico».

A coronare la logica dell’importanza di una accurata programmazione è giunto il plauso dall’Assessore Regionale alla Cultura Maria Francesca Corigliano, ospite della conferenza stampa di presentazione della manifestazione. «Ho accolto con piacere l’invito ad intervenire, perché è fondamentale per me e per questa Amministrazione Regionale conoscere da vicino la ricaduta sui territori delle nostre politiche di sviluppo. I bandi triennali, che con fermezza il Presidente Oliverio ha voluto, sono stati uno strumento fondamentale per sostenere, concretamente per la prima volta, la necessaria filosofia di pianificazione nel tempo che è condizione ineludibile per lo sviluppo delle attività culturali e delle connesse attività economiche generate dal loro indotto. Caulonia, ha dimostrato, con il suo programma artistico, di aver compreso a pieno lo spirito del bando triennale di cui è stata vincitrice, dando valore e concreta ricaduta sociale ed economica al finanziamento pubblico assegnatogli».