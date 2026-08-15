Caulonia in festa per la quarta Bandiera Blu: musica e spettacolo in piazza

Una piazza in festa, musica, energia e un pubblico protagonista fino all’ultima nota. È stato un grande successo l’appuntamento con ItaloDisco Arena, andato in scena a Caulonia nell’ambito della manifestazione “Caulonia e le sue mille bolle blu”, evento promosso dall’Amministrazione comunale per celebrare la quarta Bandiera Blu conquistata dal territorio grazie alla qualità delle sue meravigliose spiagge e delle acque del litorale cauloniese.

Una grande pista da ballo nel cuore di Caulonia

Una serata che ha confermato ancora una volta la forza di un format capace di trasformare ogni piazza in una grande pista da ballo. Il pubblico di Caulonia ha cantato, ballato e rivissuto le atmosfere delle grandi hit dance dagli anni Settanta fino ai successi più recenti, in un viaggio musicale senza tempo che ha coinvolto generazioni diverse.

L’evento è stato organizzato dall’Amministrazione comunale di Caulonia, con il Sindaco Francesco Cagliuso e l’assessora Antonella Ierace, nell’ambito del ricco programma di iniziative dedicate alla valorizzazione del territorio e alla celebrazione della nuova Bandiera Blu.

Caulonia tappa del Summer Tour 2026

Quella di Caulonia è stata inoltre una delle tappe del Summer Tour 2026 di ItaloDisco Arena, un tour che sta portando lo spettacolo in numerose piazze italiane e che, tappa dopo tappa, sta raccogliendo un consenso sempre più forte.

A guidare lo spettacolo, come sempre, l’energia del Dj Johnny La Mesa, ideatore e capitano del format, alla guida di una squadra ormai diventata una vera macchina dello spettacolo.

Gli artisti protagonisti sul palco

Sul palco le voci di Zena, Mhae Guerrero, Coline Saja e GioeleCosta, protagonisti di una lunga sequenza di grandi successi, accompagnati dall’energia e dal talento delle ballerine Valeria e Rachele.

A tenere il filo dello show e a coinvolgere il pubblico con ritmo, ironia e grande presenza scenica, la voce coinvolgente dello speaker Jo Remigare, mentre Nicolino, con la sua voce calda e inconfondibile, ha accompagnato la serata nella parte dedicata al Dj Set di Marco Vee, che ha trasformato la piazza in una grande dancefloor, facendo ballare il pubblico fino a tarda sera.

La crescita di ItaloDisco Arena

Il successo di Caulonia conferma la crescita di ItaloDisco Arena, un format che non si limita a proporre musica, ma costruisce un vero e proprio spettacolo corale, fatto di canto, ballo, animazione, interazione con il pubblico e grandi emozioni.

Una formula che si sta imponendo come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate nelle piazze italiane e che sta trasformando ogni tappa in una grande festa collettiva. Il segreto è anche nella sua capacità di parlare a pubblici diversi: chi ha vissuto gli anni d’oro della disco dance può tornare a cantare le proprie canzoni del cuore, mentre le nuove generazioni possono scoprire e vivere quei brani attraverso un linguaggio moderno, dinamico e spettacolare.

ItaloDisco Arena è una squadra, non una semplice somma di artisti. È proprio questa identità collettiva a rendere ogni appuntamento diverso e riconoscibile: musicisti, cantanti, ballerine, DJ e speaker lavorano insieme per costruire uno show pensato per il pubblico e per la piazza.

Caulonia ha risposto con entusiasmo, confermando ancora una volta quanto la musica possa diventare uno straordinario strumento di aggregazione, promozione e valorizzazione del territorio.

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