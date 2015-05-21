Al via le Celebrazioni Europee del Mare sullo Stretto di Messina

Ad inaugurare le Celebrazioni Europee del Mare sullo Stretto di Messina, Venerdì 29 Maggio alla LEGA NAVALE è previsto un pomeriggio di attività e di interventi dedicati alla bellezza e alla valorizzazione e tutela del patrimonio sommerso e emerso dello Stretto.

Un spazio espositivo che fino al 31 maggio sarà allestito nella sala interna della LEGA NAVALE, sarà dedicato alle illustrazioni dei pesci abissali realizzate da Francesco Turano e alle foto finaliste del concorso Instagram #UNESCOinsensostretto del Touring Club di Reggio Calabria & dell’Associazione Calabresi Creativi per sostenere la candidatura dello Stretto come sito patrimonio UNESCO.

Verranno poi presentate le attività che nel corso del weekend avranno luogo sulle coste messinesi fino ad entrare nel vivo della serata con “i Dialoghi sul mare”.

Piero Pelizzaro ci parlerà di clima e di Resilienza e delle opportunità che ogni problema celatamente nasconde;

il fotografo subacqueo Francesco Turano ci racconterà dei suoi reportage sottomarini e della bellezza che è riuscito a immortalare nelle acque dello Stretto;

il Dott. Giorgio Bellia dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Catania, in collaborazione con Virginia Sciacca del dipartimento di Scienze Biologiche dell’Università di Messina ci racconteranno delle ricerche in atto relative alla presenza dei Capodogli nello Stretto; il Dott. Alessandro Bergamaschi e la Dott.ssa Franscesca Crisafi del CNR di Messina interverranno invece sulla possibilità dello sfruttamento delle corrente marine e sulle ricerca all’avanguardia che il Centro porta avanti.

Venite a scoprire la bellezza del Nostro Mare!