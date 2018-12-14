Il cenone di fine anno all’Hostaria dei Campi. Il menù
Bollicine di benvenuto, piatti di mare e di terra e piano e voce: il menù del cenone di Capodanno all'Hostaria dei Campi, aperta il 31 dicembre
14 Dicembre 2018 - 23:50 | di Michele Favano
Il countdown è iniziato e il nuovo anno si avvicina. Chi dice che per mantenere vive le tradizioni sia necessario passare ore davanti ai fornelli e cominciare il nuovo anno stanchi di quello appena trascorso?
Piuttosto un cenone di Capodanno davanti a squisite pietanze e comodamente seduti in un locale accogliente, questa è la proposta dell’Hostaria dei Campi, eccezionalmente aperto il 31 dicembre. Menù ricchissimo e di altissima qualità:
Bollicine di benvenuto con buffet di auguri;
Julienne di seppia con mandorle, mela verde e glassa di balsamico;
Tartare di tonno agli agrumi;
Tempura di calamari con pesto di menta;
Tortino di spada con melanzane e pinoli;
Insalata di polpo con patate e olive.
Scialatelli di pasta fresca con cozze, vongole e pachino bicolore;
Risotto ai funghi porcini e noci.
Filetto di branzino in crosta di patate;
Rotolini di manzo in crosta di pistacchi.
Julienne di finocchi con melograno e petali di mandorle tostate;
Lenticchie della fortuna.
Scomposta di frutta.
Cirò rosso Librandi doc
Critone bianco Librandi doc
Benvenuto 2019
Bollicine con buffet di dolcezze
Amari
Piano e voce con Angelo Polimeni
Iniziate a prenotare, i posti sono limitati. É possibile chiamare dalle ore 17:30 al 0965.324003 o al 349.3610766
“Dobbiamo avere il coraggio di seguire il nostro cuore e la nostra intuizione. In qualche modo, essi sanno che cosa vogliamo realmente diventare…” (cit.)
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