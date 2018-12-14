Bollicine di benvenuto, piatti di mare e di terra e piano e voce: il menù del cenone di Capodanno all'Hostaria dei Campi, aperta il 31 dicembre

Il countdown è iniziato e il nuovo anno si avvicina. Chi dice che per mantenere vive le tradizioni sia necessario passare ore davanti ai fornelli e cominciare il nuovo anno stanchi di quello appena trascorso?

Piuttosto un cenone di Capodanno davanti a squisite pietanze e comodamente seduti in un locale accogliente, questa è la proposta dell’Hostaria dei Campi, eccezionalmente aperto il 31 dicembre. Menù ricchissimo e di altissima qualità:

Bollicine di benvenuto con buffet di auguri;

Julienne di seppia con mandorle, mela verde e glassa di balsamico;

Tartare di tonno agli agrumi;

Tempura di calamari con pesto di menta;

Tortino di spada con melanzane e pinoli;

Insalata di polpo con patate e olive.

Scialatelli di pasta fresca con cozze, vongole e pachino bicolore;

Risotto ai funghi porcini e noci.

Filetto di branzino in crosta di patate;

Rotolini di manzo in crosta di pistacchi.

Julienne di finocchi con melograno e petali di mandorle tostate;

Lenticchie della fortuna.

Scomposta di frutta.

Cirò rosso Librandi doc

Critone bianco Librandi doc

Benvenuto 2019

Bollicine con buffet di dolcezze

Amari

Piano e voce con Angelo Polimeni

Iniziate a prenotare, i posti sono limitati. É possibile chiamare dalle ore 17:30 al 0965.324003 o al 349.3610766

“Dobbiamo avere il coraggio di seguire il nostro cuore e la nostra intuizione. In qualche modo, essi sanno che cosa vogliamo realmente diventare…” (cit.)