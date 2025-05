Reggio, San Giorgio d’Oro al prof. Strati nel centenario del Liceo ‘da Vinci’ – FOTO

Si è svolto al Liceo Scientifico L. da Vinci, nell’ambito delle iniziative per il centenario dell’Istituto scolastico, il convegno dal titolo “Biology and Treatment of b-cell lymphoma”, curato dal prof. Paolo Strati, professore associato presso il Dipartimento Linfoma e Mieloma del MD Anderson Cancer Center (Texas).

Apertura e relatori del convegno

L’apertura dei lavori è stata curata dalla Dirigente scolastica, Antonella Borrello. Sono intervenuti il Dott. Pasquale Veneziano (Presidente Ordine dei Medici), il Dott. Massimo Martino (Direttore UOC di Ematologia CTMO di Reggio Calabria), il Dott. Bruno Martino (ematologo) e una referente dell’AIL, in sostituzione della presidente Dott.ssa Giusy Sembianza. Il convegno è stato moderato dalla prof.ssa Francesca Torretta e si è concluso con l’intervento del Sindaco Giuseppe Falcomatà.

Il messaggio del Sindaco Falcomatà agli studenti

Il Sindaco ha ringraziato la Dirigenza scolastica per le iniziative legate al centenario, sottolineando il valore sociale, scientifico e culturale. Ha elogiato la qualità della sanità reggina e il supporto dell’AIL nei reparti ospedalieri, in particolare in Ematologia. Riferendosi al prof. Strati ha evidenziato come l’umiltà sia fondamentale per raggiungere obiettivi personali e professionali, e ha ricordato ai giovani che il successo si ottiene solo con studio e impegno.

La consegna del San Giorgio d’Oro al prof. Paolo Strati

In un momento emozionante, il Sindaco ha consegnato il San Giorgio d’Oro al prof. Paolo Strati, riconoscendo il suo prestigio e l’attaccamento alla città e alla scuola. Il prof. Strati ha ringraziato, ricordando che non ha mai cercato riconoscimenti ma che questo premio ha per lui un significato profondo, soprattutto perché prova che la sua città non l’ha dimenticato.

Un evento di grande rilievo per la comunità reggina

Il convegno ha rappresentato una giornata importante per la cultura, la medicina e la scuola di Reggio Calabria, sottolineando il valore della ricerca scientifica e del legame con la comunità locale.