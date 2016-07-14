Venerdì 15 luglio, alle ore 21.00, nello spazio del Chiostro della chiesa di S. Giorgio al Corso – Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori promuove Uno sguardo all’arte Barocca, attraverso slides relazionerà la prof.ssa Francesca Paolino, già prof. associato di Storia dell’Architettura – Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, componente del Comitato Scientifico del CIS.

L’arte barocca abbandona la misura classica del Rinascimento, utilizza un ricchissimo repertorio decorativo ed esaspera l’uso della prospettiva.

Caratterizzano l’arte barocca la ricerca del movimento, dell’energia, accentuando l’effetto drammatico delle opere attraverso i forti contrasti di luce e ombra sia delle sculture che delle pitture. Anche in architettura è evidente la ricerca del movimento attraverso superfici curve e ricche di elementi decorativi.