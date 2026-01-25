S. Agata: alcuni scatti del campo 1, adesso un vero biliardo – FOTO

“La Città Metropolitana riconsegna alla Reggina 1914 lo storico “Campo Uno” all’interno del Centro Sportivo Sant’Agata. Il campo da oggi tornerà nella disponibilità della prima squadra.

La casa degli Amaranto si fa sempre più bella ed accogliente”.

Giorno 22 gennaio scorso il sindaco f.f. Carmelo Versace si è recato presso il centro sportivo S. Agata per formalizzare la consegna del campo numero 1. Finalmente, verrebbe da dire, visto che in quel rettangolo di gioco non ci si allenava da anni, pur rappresentando il campo in cui la Reggina ha vissuto i migliori anni della sua storia. Grazie al lavoro svolto dalla Soseteg è stato rimesso a nuovo e con il manto erboso che adesso sembra un vero e proprio biliardo.

Carmelo Versace, nel corso della trasmissione “Live Break” su CityNow, ha parlato anche di un bando ormai prossimo, una volta ultimati alcuni dettagli tecnici. Nel frattempo sono già stati svolti alcuni lavori come l’illuminazione e l’abbellimento esterno di campo 3, quest’ultimo con il manto erboso in sintetico da rifare.