Reggio, via libera ad un nuovo centro vaccini nella zona sud

La necessità di accelerare sulla campagna vaccini ha fatto "muovere le acque" anche a Reggio Calabria. In seguito ai confortanti numeri dei Vax Day del 24 e 25 aprile, il Presidente Spirlì ha annunciato di voler incrementare il numero di somministrazioni giornaliere e l'obiettivo può essere raggiunto unicamente ampliando il numero di centri vaccinali.

Nella città dello Stretto quelli già operativi sono 4: palazzo Campanella, GOM, l'Asp di via Padova ed il reparto mobile della Polizia di Stato. A questi, nei prossimi giorni, se ne aggiungerà un altro individuato dall'amministrazione comunale nella zona nord della città.

Nuovo centro vaccini a Reggio Calabria

Un nuovo centro vaccinale al Centro civico di Pellaro “Cosimo Cardea”. La Giunta comunale, nella riunione di ieri, ha deliberato la concessione della struttura all’Azienda sanitaria provinciale per attivare un nuovo importante punto di somministrazione del siero anti-Covid in modo da poter ampliare un servizio fondamentale per l’immunizzazione della popolazione dal virus che, nell’ultimo anno, ha sconvolto l’intero pianeta.

Falcomatà: "Fondamentale accelerare sui vaccini"

«È fondamentale accelerare sulle vaccinazioni – ha detto il sindaco Giuseppe Falcomatà – perché soltanto in questo modo potremo tornare, nel più breve tempo possibile, a quella normalità che la pandemia ha stravolto. Non c’è più tempo da perdere. A pochi giorni dall’incontro tra i sindaci dell’Asp, il commissario regionale alla Sanità, Guido Longo, ed il delegato della struttura nazionale del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, il Comune di Reggio Calabria dà la prima importante risposta mettendo nella disposizione dell’autorità sanitaria uno spazio ampio e confortevole, capace di rispondere pienamente alle esigenze del territorio». «Adesso – ha aggiunto l’inquilino di Palazzo San Giorgio – bisogna continuare a rafforzare il programma vaccinale ampliando anche a farmacie e strutture convenzionate la possibilità di effettuare l’inoculazione dei farmaci. È estremamente logico pensare che più punti di vaccinazione si attivano e più velocemente si raggiungerà un obiettivo determinante. Soltanto così, infatti, si potrà ribaltare il trend che vuole la nostra Regione fra le ultime in Italia nel processo di immunizzazione».

La collaborazione tra Comune, Asp e Protezione Civile

Intanto, mentre procedono le fasi che porteranno alla firma della convenzione con l’Asp, il Comune procede con la pulizia dei locali. «Da questa mattina – ha spiegato l’assessore alla Protezione civile, Rocco Albanese – si sta procedendo al riordino della struttura per metterla a disposizione di Asp e cittadini nel più breve tempo possibile».