Cerimonia di chiusura Attività Sportive Scolastiche 2025 del Liceo A.Volta

Si è svolta questa mattina la “Cerimonia di chiusura Attività Sportive Scolastiche a.s. 2025” del Liceo A.Volta, presso l’aula magna dell’Istituto.

Erano presenti la Dirigente Scolastica prof.ssa Maria Rosa Monterosso; il Vicedirettore dell’Ufficio Scolastico Regionale Antonino Domenico Cama; il vicepresidente del Consiglio Regionale Giacomo Pietro Crinò, Coordinatore Regionale di Sport e Salute per la Calabria Walter Malacrino e l’assessora all’Istruzione, Università e Pari Opportunità del Comune di Reggio Calabria Anna Maria Curatola.

Nei loro interventi introduttivi i massimi referenti del Liceo A.Volta hanno enfatizzato le autorevoli radici magno-greche del nostro territorio e, proprio in merito al valore dello sport, la scuola-modello di Pitagora che metteva al primo posto l’attività fisica correlandola alla cura dello spirito.

Lo sport, dunque, concepito come un supporto fattivo al benessere complessivo ed armonioso di chi lo pratica; anche a livello interiore ed etico.

L’assessora Anna Maria Curatola, in rappresentanza del Comune, ha sottolineato quanto la cerimonia odierna rappresenti una giornata importante, non solo per le attività sportive del 2024-2025, ma soprattutto per i valori che lo sport incarna: solidarietà, rispetto, crescita personale. Ha ricordato anche che lo sport non è soltanto competizione ma anche la capacità di affrontare le sfide quotidiane di imparare e di crescere: è cultura, educazione, stile di vita.

“Come neo Assessora all’Istruzione, Università e Pari Opportunità – ha dichiarato la Curatola – sono davvero felice di essere qui; perché vogliamo puntare proprio su questi valori accompagnando le scuole in questo percorso”. Le scuole – ha continuato – non devono sentirsi sole: devono sapere che al loro fianco ci sono sempre le Istituzioni; pronte e disponibili ad affrontare insieme le sfide educative”.

L’assessora ha anche evidenziato gli aspetti valoriali dello sport dichiarando “Perché parlare di pari opportunità? Perché nello sport non esistono differenze: lo sport crea ponti, avvicina, unisce. Non è soltanto gara, è impegno, è voglia di mettersi alla prova; e attraverso questo impegno emergono i talenti. Chi ha volontà e determinazione trova spazio, e questo non genera divisioni, ma comunità”.

La Curatola, chiudendo il suo intervento, ha rivolto un ringraziamento a tutti i presenti, evidenziando come e quanto si sia arrivati a questa Cerimonia di fine anno come frutto di un percorso della sinergia esistente tra istituzioni, scuole e associazioni: una collaborazione che deve restare costante sul territorio. Ha poi dedicato un pensiero particolare alle studentesse e agli studenti, augurando loro di poter realizzare i propri sogni e diventare le cittadine e i cittadini del domani, portatori di valori alti e capaci di incarnare ciò che lo sport insegna ogni giorno.