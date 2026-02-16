Reggio, cerimonia di benvenuto Erasmus a Palazzo San Giorgio

Si è svolta, presso la Sala dei Lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio, la Cerimonia di Benvenuto agli Erasmus organizzata da Euroformaz Group in collaborazione con il Comune di Reggio Calabria e l’IPAlbtur “Giovanni Trecroci” di Villa San Giovanni; nell’ambito del progetto “Digital Harmony – Steering Social Media Towards Positive Mental Health and Active Societal Participation”.

Sono intervenuti l’ingegnere Dalila Oliva, presidente di OMRD – Exploration and Innovation Center; il professor Michele Oliva, presidente di Euroformaz Group e la professoressa Enza Loiero, dirigente scolastica dell’Hospitality and Tourism School “Giovanni Trecroci”.

Nei loro interventi hanno rimarcato la finalità sostanziale e il valore di progetti simili, volti anzitutto a perseguire concretamente l’interculturalità in ogni sua declinazione. Interscambio culturale come fonte primaria di arricchimento, superamento di barriere e confini geografici ed ampliamento della propria visione esistenziale.

Per i saluti istituzionali hanno preso parte Vincenzo Marra, presidente del Consiglio comunale di Reggio Calabria; il consigliere comunale Filippo Quartuccio ed il sindaco facente funzioni Domenico Battaglia.

Il sindaco Battaglia ha accolto gli studenti, nell’aula consiliare Pietro Battaglia, ricordando loro come l’aula che ha ospitato la loro visita sia proprio intitolata a suo padre, già sindaco della città, sottolineando l’onore e la responsabilità di rappresentare una comunità come quella reggina: pregna di una storia millenaria, che vanta un ricco patrimonio archeologico e culturale che gli studenti avranno modo di conoscere in questi giorni.

Battaglia ha inoltre evidenziato come il programma Erasmus non riguardi soltanto la mobilità studentesca ma favorisca, piuttosto, l’incontro tra culture contribuendo alla formazione delle nuove generazioni. Rivolgendosi ai giovani provenienti da Francia, Turchia, Grecia, Romania e dall’isola della Réunion, li ha invitati a portare con sé “un pezzettino di Reggio” e a custodirlo nel cuore; definendo la città e l’area dello Stretto “porta d’Europa”.

Il presidente del Consiglio comunale Vincenzo Marra ha rimarcato l’importanza, per la città, di ospitare studentesse e studenti provenienti da diversi Paesi; sottolineando come l’Erasmus nasca dall’incontro tra culture e generazioni e rappresenti un’occasione di reciproco arricchimento.

Ha evidenziato la presenza di delegazioni da Turchia, Grecia, Romania, Italia, Francia e Polonia, definendo l’iniziativa un esempio concreto di Europa che si incontra. Ha inoltre richiamato il valore dello scambio culturale anche per le realtà locali, ricordando l’interazione virtuosa con l’istituto alberghiero di Villa San Giovanni.

Il consigliere comunale Filippo Quartuccio nel rivolgere un saluto di benvenuto a nome dell’Amministrazione comunale, ringraziando Michele Oliva e Dalila Oliva per l’opportunità offerta alla città di essere scoperta da giovani provenienti da altri territori. Ha ricordato l’approvazione, da parte dell’Amministrazione, del regolamento per la Consulta per le culture; strumento volto a disciplinare e promuovere il dialogo tra la comunità italiana e le comunità presenti sul territorio, ribadendo l’importanza del confronto e della collaborazione tra culture. Ha quindi augurato ai partecipanti una proficua permanenza in città.

Gli studenti hanno avuto modo di visitare Palazzo San Giorgio e le sue sale, oltre che apprenderne la storia.

Ad oggi, i progetti collegati all’Erasmus offrono opportunità importanti di crescita per migliaia di giovani da ogni parte del mondo. Anche la nostra città continua questo percorso accreditandosi, come nei secoli, quale snodo culturale di primissimo piano nel centro del Mediterraneo.