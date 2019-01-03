100 anni fa nasceva quello che è diventato il chiosco del gelato più famoso d’Italia: raccontare la storia di Cesare significa raccontare la storia di Reggio Calabria, dei suoi abitanti e dei loro ricordi.

Gelato Cesare è un modo di essere e di pensare, dove qualità, costanza e tradizione trovano la massima espressione in quel gelato che ormai da tre generazioni delizia il palato dei reggini e non solo.

Il celebre chiosco verde di Davide Destefano oggi collabora con una realtà imprenditoriale, meno storica sicuramente, ma di gran spicco nella nostra città, nonché punto di riferimento di moltissimi giovani reggini: l’Hamburgeria RC.

Il locale di hamburger, condotto da Federica Geria, si unisce in una golosissima partnership con quella che ancora oggi è la gelateria per eccellenza della città. Il maestro gelatiere Davide ha infatti creato un dolce ad hoc, un mix di vari ingredienti “super cioccolatosi” per dar vita al gusto di gelato “Hamburgeria”, un dolcissimo omaggio per il noto risto-pub, che rispecchi appunto le caratteristiche del locale stesso.

Tendenza, golosità e versatilità, basando il tutto su quell’aspetto che ai nostri tempi viene ormai definito dall’irriverente termine “foodporn”.

Nel nuovissimo gusto gelato spiccheranno variegati a base di barretta kinder, cacao, kinder Bueno e duplo.

Il dolce sarà disponibile in anteprima presso l’Hamburgeria nei giorni 4-5-6 gennaio 2019 e sarà presente successivamente all’interno del chiosco verde, nella splendida e colorata vetrina di Cesare, tra le vaschette dei numerosi e celebri gusti della più antica gelateria di Reggio.

“Ho fortemente voluto questa partnership con Hamburgeria – afferma Davide Destefano ai microfoni di CityNow – per sottolineare la bravura di due giovani imprenditrici Federica e Alessia Geria, che in pochissimo tempo sono riuscite, con la loro proposta innovativa, e utilizzando anche prodotti del territorio, ad essere punto di riferimento per i cosiddetti millennials, ma anche per le fasce meno giovani, sempre più desiderose di gustare un prodotto di qualità. Il tutto condito da un’ottima politica di marketing che coinvolge il cliente, rendendolo davvero partecipe. Il successo del resto parla da solo”.

Federica Geria, con grande entusiasmo, ci racconta:

“Collaborare con Cesare è per me un vero onore,un colosso imprenditoriale, una gelateria centennale, che è riuscita, grazie ad una costante ricerca e un’attenta artigianalità a diventare una tappa fissa per cittadini e turisti, facendosi amare per ciò che ogni giorno con passione e attenzione propone al pubblico. Speriamo davvero di stupire tutti i nostri clienti con questa collaborazione…vi assicuriamo che sarà un vero viaggio nel mondo del gusto!”.

Gelato Cesare ha quindi realizzato in concomitanza all’ormai apprezzato panino limited edition proposto dall’Hamburgeria RC, in questo caso il Befana Burger, un gusto di gelato completamente dedicato che si chiamerà “Hamburgeria Sweet”, golosità che vuole essere un messaggio di collaborazione trasversale tra le varie realtà imprenditoriali, per stimolarle a realizzare sinergie necessarie ad uno sviluppo e una crescita comune.

“Obbiettivi finali: la soddisfazione dei clienti e la crescita del territorio, cercando di creare un vero e proprio spirito di appartenenza in tutte le fasce d’età e di trasmettere un esempio alle istituzioni locali perché solo tutti uniti si può arrivare lontano”.