Cessione Reggina: si va verso la chiusura. C’è anche un indizio

La trattativa per il futuro della Reggina sembra essere entrata nella sua fase conclusiva. Da settimane si lavora sotto traccia al possibile passaggio di mano del club amaranto, con il patron Ballarino da una parte e il fondo americano dall’altra. Da settimane su CityNow ne parliamo seguendo la questione passo dopo passo. Al centro della mediazione c’è l’imprenditore Matt Rizzetta, attuale presidente del Campobasso, direttamente interessato all’operazione. In che veste definitiva, è ancora tutto da chiarire. Intermediario, certo. Forse anche qualcosa in più.

Negli ultimi giorni il confronto si è intensificato. Prima le proposte, poi le controproposte, infine quella che viene indicata come una proposta definitiva. La vicenda è delicata e sulle cifre vige un patto di riservatezza. Nessuna conferma ufficiale, quindi, sugli importi e sui dettagli economici dell’eventuale accordo. Ma il dato, più significativo in questo momento, è che le parti potrebbero essere arrivate a un possibile punto di incontro, anche se il condizionale è d’obbligo.

La decisione ora passa a Ballarino

Dopo settimane di interlocuzioni, la trattativa, secondo quanto filtra, sarebbe ormai arrivata al passaggio decisivo. La proposta è sul tavolo. Adesso tocca a Ballarino decidere se accettare o meno e nelle ultime ore pare ci si sia orientati verso il si.

Una scelta che può incidere in maniera pesante sul futuro immediato della Reggina, in un momento in cui la tifoseria chiede chiarezza e attende segnali concreti dopo settimane di silenzi, indiscrezioni e preoccupazione.

L’indizio dagli allenamenti

Accanto alla trattativa societaria, nelle ultime ore è emerso anche un dettaglio che non può passare inosservato. Il gruppo di calciatori che a metà settimana continuava ad allenarsi ha sospeso l’attività. Non è una prova. Non è una conferma. Ma è certamente un segnale. Un indizio che, sommato al clima degli ultimi giorni, alimenta l’idea di una fase davvero giunta alla sua fase conclusiva.