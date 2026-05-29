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Cessione Reggina: è partito il conto alla rovescia

Ballarino alle valutazioni finali. Rizzetta in vantaggio

29 Maggio 2026 - 10:25 | di Redazione

Reggina Lfa Reggio Ballarino (5)

Tre proposte sul tavolo, una in vantaggio sulle altre. E la conferma è arrivata dal diretto interessato con Matt Rizzetta che attraverso un comunicato sulla pagina ufficiale del Campobasso e un post successivo, ha ufficializzato non solo la trattativa ma ha anche aggiunto che si è in stato avanzato.

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Ma attenzione perché nulla può essere dato per scontato e gli scenari modificarsi quindi non ci sentiamo di escludere che il patron Ballarino possa prendere in considerazione anche la nuova proposta arrivata da un gruppo di imprenditori nella mattinata di ieri.

Una certezza c’è: la Reggina conoscerà il proprio futuro nelle prossime ore.

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RegginaReggio Calabria Calcio

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