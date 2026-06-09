City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Cessione Reggina, Pedullà: ‘Incontro romano del club con la cordata di Lotito’

Nelle prossime ore sono previste novità importanti

09 Giugno 2026 - 13:03 | Redazione

Antonino Ballarino

Non era frutto del caso l’articolo pubblicato nella giornata di ieri (in riferimento alle dichiarazioni del sindaco Cannizzaro) e riproposto oggi riguardo possibili altre strade che il patron Ballarino abbia potuto intraprendere, insieme alla trattativa che in questo momento è bloccata con Matt Rizzetta. Qualche minuto fa l’esperto giornalista di calciomercato Alfredo Pedullà ha lanciato una notizia che di fatto apre nuovi scenari: “Esclusiva cessione Reggina, frenata con Rizzetta. Incontro romano tra il club e la cordata rappresentata da Claudio Lotito“. Sviluppi in serata, aggiungiamo noi.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

RegginaReggio Calabria Calcio

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?