Cessione Reggina, Pedullà: ‘Incontro romano del club con la cordata di Lotito’

Non era frutto del caso l’articolo pubblicato nella giornata di ieri (in riferimento alle dichiarazioni del sindaco Cannizzaro) e riproposto oggi riguardo possibili altre strade che il patron Ballarino abbia potuto intraprendere, insieme alla trattativa che in questo momento è bloccata con Matt Rizzetta. Qualche minuto fa l’esperto giornalista di calciomercato Alfredo Pedullà ha lanciato una notizia che di fatto apre nuovi scenari: “Esclusiva cessione Reggina, frenata con Rizzetta. Incontro romano tra il club e la cordata rappresentata da Claudio Lotito“. Sviluppi in serata, aggiungiamo noi.