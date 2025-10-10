Tentata estorsione a Caulonia, la solidarietà di CGIL e FILLEA ai lavoratori del cantiere

“La CGIL e la FILLEA Area Metropolitana di Reggio Calabria esprimono piena solidarietà all’imprenditore e ai lavoratori impegnati nel cantiere di ristrutturazione della chiesa di Caulonia, vittime di una tentata estorsione di stampo mafioso.”

Così in una nota i Segretari CGIL Endrio Minervino e Gregorio Pititto.

“Condanniamo – aggiungono – con estrema fermezza questo ennesimo episodio di violenza e intimidazione, che dimostra come la ‘ndrangheta continui a tentare di imporre il proprio controllo sul lavoro e sull’economia del nostro territorio. Allo stesso tempo, esprimiamo grande apprezzamento per il coraggio e la determinazione di chi, di fronte alla minaccia, non si è piegato e ha denunciato. È questo l’esempio da seguire: solo rompendo il silenzio e reagendo insieme possiamo liberare la nostra terra dal ricatto mafioso.”

La CGIL e FILLEA Metropolitana, rinnovano l’impegno a sostenere tutti gli imprenditori, i lavoratori e le lavoratrici che subiscono pressioni e intimidazioni, affinché non restino soli.

Leggi anche