Chi è Narciso Mostarda? Papabile commissario della sanità in Calabria

La sanità in Calabria ha un nuovo papabile commissario. La scelta di Giuseppe Zuccatelli non è piaciuta e in questi ultimi giorni era venuto fuori Gino Strada, nome che però non ha convinto a pieno il Governo., dopo di lui arriva invece la rinuncia di Gaudio.

La notizia di oggi, invece, è la possibile indicazione di Narciso Mostarda, medico laziale attuale direttore generale dell’Asl Roma 6. Sarebbe lui il profilo scelto da Palazzo Chigi, gradito in particolar modo da Pd e a LeU, per uscire dall’empasse.

Chi è Narciso Mostarda

Narciso Mostarda, 58 anni, è laureato in medicina con specializzazione in neuropsichiatria infantile e management, ha prestato servizio in qualità di dirigente psichiatra alla Asl Rm/C e alla Asl di Frosinone. Nel 2009 è stato assessore del Pd nel Comune di Frosinone. Nel 2016 è stato nominato direttore generale della Asl H, la numero 6, di Roma.

Per leggere il curriculum completo, CLICCA QUI.