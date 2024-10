Chiara Ferragni a Reggio Calabria, visita gradita e qualche polemica

La visita di Chiara Ferragni a Reggio Calabria ha portato una ventata di novità ed anche un pò di scompiglio.

I più giovani, quelli più legati ai social, si sono mobilitati alla ricerca dell’influencer più conosciuta d’Italia. Appostamenti fuori l’hotel, lunghe attese al ristorante, una collezione di imprese omeriche che fa onore ai reggini che hanno cercato di conoscere la loro beniamina.

“Devo dire che sei una vergogna. Eravamo 20 persone e non hai avuto la decenza di farti una foto, neanche con i più piccoli. Vorrei ricordarti che, se hai questo lavoro, se sei a questi livelli, è solo grazie ai tuoi fans che ti seguono. Oltre agli assistenti che cacciavano i bambini spingendoli. Vergogna, sei una vergogna. Non dovevi fare la con tutti ma con un minimo di umiltà nel salutare i tuoi fans che hanno atteso ore sotto la pioggia per un tuo saluto. Preferisco non seguirti più, tanto hai followers più importanti dei calabresi”.

La risposta dell’influencer però non si fa di certo attendere. E con la solita diplomazia, che la contraddistingue, Chiara spiega, in un lungo commento, il motivo della sua “indisponibilità”, se così può essere definita, verso i reggini:

“In queste situazioni in cui ci sono troppe persone che si spingono è un attimo che qualcuno si fa male. Non c’era sicurezza ed era una situazione pericolosa per tutti. Sono così stata caricata in macchina verso il campo che era una location privata in cui dovevamo fare una visita di lavoro. Anche li si sono raccolti in pochi minuti centinaia di persone. Pioveva, stavo lavorando e non potevo venire a fare foto con altre cento persone in una situazione pericolosa quanto la precedente. Ho più volte salutato e mi spiace non aver potuto fare di più. Chiunque mi abbia mai visto in giro sa benissimo che mi fermo super volentieri con chiunque voglia una foto o salutarmi, ma questa era una situazione in cui le persone erano troppe e mi era impossibile accontentare tutti senza rischiare di creare il caos”.