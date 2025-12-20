Borgo Croce protagonista del Natale con ChicNic Xmas Edition – FOTO

ChicNic Xmas Edition, l’evento di Natale organizzato da Fridaylicious a Borgo Croce, è stato inserito tra gli appuntamenti più rilevanti del calendario di Calabria Straordinaria, il portale ufficiale promosso dalla Regione Calabria per la promozione turistica, culturale e territoriale della regione.

Il progetto Calabria Straordinaria nasce con l’obiettivo di mettere in evidenza esperienze autentiche, eventi di qualità e manifestazioni capaci di attirare visitatori e raccontare l’identità profonda del territorio. Inserire ChicNic Xmas Edition in questa selezione significa riconoscere il valore della festa non solo come evento locale, ma come esperienza turistica e culturale in grado di rappresentare la Calabria nel periodo natalizio.

Una festa diffusa tra musica, tradizioni e convivialità

Domenica 21 dicembre, dalle ore 12 fino al tramonto, Borgo Croce ospita una festa di Natale unica nel suo genere: ChicNic Xmas Edition. L’evento combina musica live con la Piccadilli Band, DJ set e live show con Filippo Lo Presti, e mette al centro una proposta gastronomica profondamente radicata nelle tradizioni locali grazie alla collaborazione con Lievito.

Tra le specialità in programma, la pizzata con curcuci – una focaccia di granturco accompagnata dalle frattaglie di maiale – rappresenta un piatto di grande valore antropologico e culinario, simbolo di un passato che rivive con gusto nel presente.

Borgo Croce e il suo ruolo nella rigenerazione dei territori

Il borgo, recentemente rinato grazie all’impegno della comunità e alla leadership di Maria Grazia Chirico, è diventato uno dei poli culturali più interessanti della provincia reggina, tra murales, eventi e iniziative che valorizzano la storia e l’identità del territorio.

«È un onore vedere una nostra iniziativa riconosciuta all’interno di Calabria Straordinaria – commenta Maria Grazia Chirico – significa che il lavoro fatto qui non è solo locale, ma parte integrante della narrazione della nostra regione».

Una vetrina per la Calabria e per le sue eccellenze

Essere presenti nel calendario di Calabria Straordinaria significa entrare in una piattaforma che non è solo un sito web, ma un vero e proprio hub di promozione turistica, con un calendario geolocalizzato di eventi, itinerari, esperienze e attrazioni che raccontano la varietà e la ricchezza delle stagioni calabresi.

«ChicNic Xmas Edition non è solo un evento – dichiara Piero Golfo, ideatore dell’iniziativa – ma un modo per raccontare la Calabria attraverso musica, cibo e cultura popolare. Essere parte di Calabria Straordinaria ci dà ulteriore visibilità e ci permette di entrare nelle agende di chi desidera vivere esperienze autentiche nella nostra regione».

Info utili

Domenica 21 dicembre 2025

Dalle 12:00 al tramonto

Borgo Croce – Reggio Calabria

Info: 380 373 4003

ChicNic Xmas Edition conferma così il suo ruolo di evento natalizio imperdibile per la comunità locale e per i visitatori, contribuendo alla valorizzazione della Calabria come destinazione turistica vivace e straordinaria.