Chioschi e movida a Reggio, gli operai di Castore al lavoro sulla Via Marina

L’estate reggina è alle porte, i primi turisti hanno già affollato le vie del centro cittadino alla scoperta di bellezze e curiosità in riva allo Stretto.

L’amministrazione di Reggio Calabria ha avviato da qualche settimana il bando per l’assegnazione dei chioschi sulla Via Marina, mentre il sindaco Giuseppe Falcomatà ha annunciato ai microfoni della trasmissione Live Break di CityNow importanti novità sull’organizzazione della movida reggina.

E i preparativi per consegnare in stato decoroso le strutture ad esercenti e gestori aggiudicatari sono già stati avviati, a giudicare dai lavori in corso sul lungomare Falcomatà. Gli operai di Castore sono infatti da stamane all’opera per ripulire le aiuole attorno ai chioschi, che si preparano così ad accogliere i turisti e i frequentatori abituali del chilometro più bello d’Italia.

Nei piani dell’amministrazione l’attività dei chioschi dovrà essere ‘destagionalizzata’ per offrire servizi di accoglienza diversificati a turisti e cittadini per 12 mesi l’anno, con l’obbiettivo di rendere la città più vivibile e attraente agli occhi di chi la vive quotidianamente, o anche soltanto per alcuni giorni di vacanza.