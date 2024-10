Aeroporto Tito Minniti, Irto: ‘Pronti ad una durissima battaglia’

“Dinanzi al rischio di chiusura dell’aeroporto dello Stretto, che non è mai stato concreto come oggi, non si può rimanere inermi”.

A scriverlo, in un lungo post su Facebook, è il vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, Nicola Irto.

Il neo vicepresidente prosegue:

Irto tira in ballo anche l’ultima compagnia aerea che era rimasta attiva presso lo scalo di Reggio Calabria:

“La nuova Alitalia, che avrà una flotta ridotta, continuerà a porre almeno un aereo con base a Reggio? Perché non è più possibile prenotare voli da e per Reggio per il futuro? Noi abbiamo salvato l’aeroporto dello Stretto, mantenendolo aperto quando era praticamente nel baratro e creando i presupposti per una gestione sana“.