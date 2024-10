Chiusura Tito Minniti? Il consigliere Minasi: ‘Non è accettabile. Reggio non può rimanere isolata’

“Apprendo da una dichiarazione che il sindaco Falcomatà ha appena rilasciato, che il piano Enac di limitazione aerea lascia operativo solo l’aeroporto di Lamezia Terme. Non è minimamente accettabile”.

Sono le parole del consigliere della Regione Calabria Tilde Minasi che in una nota spiega come:

“Reggio non può e non deve rimanere isolata (ed anche Messina di fatto!), a maggior ragione in un momento di emergenza sanitaria globale. La grave situazione inerente le misure di contenimento del Coronavirus non possono rappresentare un motivo valido per ridurre a cattedrale nel deserto il ‘Tito Minniti’. L’aeroporto non va chiuso. Sono certa che la presidente Jole Santelli e i parlamentari reggini e calabresi sapranno farsi portavoce delle esigenze di una vasta comunità e di ciò che rappresenta questa essenziale infrastruttura, cercando immediatamente una seria interlocuzione con il ministro competente e con l’Enac affinché non avvenga l’irreparabile.