Chiusura consultori, Potere al Popolo: ‘Scelta che mette a rischio l’assistenza pubblica’

La chiusura dei consultori familiari di San Marco e Villa San Giovanni, con lo spostamento del personale ai poli di Reggio Calabria Sud e Gallico, rappresenta l’ennesimo colpo alla sanità pubblica territoriale. Potere al Popolo RC denuncia questa scelta che, ancora una volta, penalizza le fasce più vulnerabili della popolazione e contribuisce allo smantellamento progressivo dei servizi di prossimità.

Mentre l’ASP di Reggio Calabria continua a dichiarare la volontà di potenziare la rete sanitaria locale, nella pratica si procede con accorpamenti e chiusure, riducendo l’accessibilità ai servizi essenziali. Questo si traduce in disorientamento per gli utenti, difficoltà nel mantenere la continuità delle cure e un aggravio di lavoro per il personale sanitario già in sofferenza per carenza di risorse e organico. Si giustifica questa operazione con la futura realizzazione delle Case della Comunità, ma non è stato comunicato quali servizi verranno garantiti, con quali risorse e in che tempi. Temiamo che dietro questo piano si nasconda un semplice trasferimento senza garanzie reali per l’utenza, lasciando intere fasce di popolazione senza il necessario supporto sanitario e sociale.

Inoltre, il pensionamento del ginecologo responsabile del Consultorio San Marco e la grave carenza di personale infermieristico nell’intera ASP espongono il servizio al rischio di un definitivo ridimensionamento. Senza un piano chiaro per la sostituzione del personale e per il potenziamento dei consultori, il trasferimento del personale potrebbe tradursi in un’ulteriore perdita di servizi invece che in un miglioramento dell’assistenza.

Le richieste di Potere al Popolo

Chiediamo alla Direttrice Generale dell’ASP di Reggio Calabria, Dr.ssa Lucia Di Furia, di fornire risposte chiare e immediate sulle seguenti questioni:

Quali servizi verranno garantiti nelle strutture che sostituiranno i consultori chiusi?

Quale personale sarà impiegato e con quali modalità operative?

Quando saranno effettivamente operative le nuove strutture?

Inoltre, chiediamo alla medesima di essere messi al corrente dei progetti in atto con cortese urgenza, cosa sia stato fatto con riguardo all’ avviso per la presentazione di progetti a valere sul “Fondo Nazionale per le Politiche della Famiglia” – Annualità 2023 – D.M. 01.08.2023 e D.G.R. 712/2023 Piano Operativo Regionale annualità 2023, il cui termine era stato prorogato al 5/06/2024.

Da un report di fonte sindacale risulterebbero sulla carta, per la provincia reggina, 20 consultori, scatole vuote, carenti di personale e quindi non operativi. In attesa di risposte concrete, chiediamo inoltre il mantenimento del Consultorio San Marco all’interno della Struttura ASL 1 di via Willermin, per ridurre i disagi ai cittadini e garantire un punto di riferimento nel centro città. La salute pubblica non può essere oggetto di scelte arbitrarie e calate dall’alto. Ci batteremo affinché nessuno venga privato di servizi essenziali e affinché la sanità territoriale venga realmente potenziata, e non smantellata, con operazioni di facciata.