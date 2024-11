Christmas in the Castle: ecco il programma natalizio al Castello Aragonese

Da quest’anno il Castello Aragonese è stato restituito alla sua città; dopo 10 lunghi anni di lavori e ristrutturazioni, finalmente Reggio Calabria può godere del suo Castello, luogo che da sempre stimola curiosità con la sua storia e le sue leggende, e senza dubbio, simbolo storico della città.

Dopo la grande inaugurazione, che ha contato la presenza di centinaia di concittadini e quella delle principali autorità, si sono svolte varie attività artistico – culturali tra cui la mostra del bergamotto “Beg armudi. Oro verde di Reggio Calabria“.

Oggi Il Castello riapre i battenti ai più giovani, con proposte didattiche a loro dedicate e dà il via alla manifestazione artistica, ludica e culturale natalizia, Christmas in the Castle.

Dal 19 al 23 Dicembre nelle aree interne al Castello si svolgeranno due interessanti ed istruttivi laboratori artigianali rivolti a tutte le scuole, di ogni ordine e grado.

“Le attività rivolte alle scuole rappresentano un elemento fondamentale nell’ottica di una più ampia valorizzazione dei beni culturali e per la diffusione di una cultura della loro conoscenza e tutela. I laboratori e le visite guidate proposti immergono i ragazzi in un’esperienza che li coinvolge sia dal punto di vista cognitivo sia da quello emozionale, favorendo l’acquisizione di nuove conoscenze e competenze che si andranno a integrare a ciò che è già noto e consolidato.”

PROGRAMMA dal 19 al 23 Dicembre Christmas in the Castle

h. 9.30/13.30 e h. 16.00/17.30

Laboratorio artigianale “Il Vasaio”

L’Arte e la Tecnica. Come nasce un vaso di ceramica. Lavorazione dell’argilla. Attrezzature utilizzate, tornio, stampini in gesso e attrezzi per modellare. Maestro artigiano: Cutrì Marco.

Laboratorio artigianale “I gioielli di Argilla”

Lavorazione con tecnica Raku, che permette di lavorare con elementi come il fuoco, acqua, aria, terra e ottenere manufatti simili alla pietra lavica.

Maestri d’arte: Eliana Zamboni a Salvatore Mamone.

Mostra d’arte “L’arte astratta del ferro”

Mostra dello scultore Cosimo Allera. Composizioni astratte con tecnica mista bronzo- ferro.

Progetto “Vivi il castello”

Il progetto proposto dalla società d’Arme Militia Fretensis vuole far viaggiare i visitatori all’interno dell’epoca medievale attraverso un’esperienza unica con intrattenimento interattivo, in un percorso fatto di più sale del castello arricchite da mobilio, oggetti decorativi e arredamento a tema medievale. Non mancheranno visite guidate alla Sala d’Arme, intrattenimento interattivo e spettacoli di combattimento.

Ma Christmas in the Castle non finisce qui, infatti nell’ampia piazza antistante al Castello si svolgerà il Villaggo di Natale, manifestazione tutta natalizia, che vedrà l’esposizione di prodotti artigianali tipici, idee regalo, articoli natalizi, oggettistica fai da te e addobbi. Tra le bancarelle personaggi fiabeschi, intratterranno i più piccoli, che potranno visitare anche la Casa di Babbo Natale. Un grande albero illuminerà inoltre la piazza, l’albero della solidarietà a favore dell’associazione IPF.

PROGRAMMA Villaggio di Natale:

19 Dic. Animazione: Baby dance, trucca bimbi, Masha e Orso. Esibizione canora “Il coro del cielo”. Corteo storico e attività medievali.

20. Dic. Animazione: show bolle magiche, palloncini, balli sociali, Peppa pig e Topolino. L’angolo della poesia. Corteo storico e attività medievali.

Animazione: show bolle magiche, palloncini, balli sociali, Peppa pig e Topolino. L’angolo della poesia. Corteo storico e attività medievali. 21 Dic. Animazione: balli sociali, Peppa pig e Topolino.

Animazione: balli sociali, Peppa pig e Topolino. 22 Dic. Animazione: Babbo Natale, elfi, trucca bimbi, balli sociali, Peppa pig e Topolino.

Animazione: Babbo Natale, elfi, trucca bimbi, balli sociali, Peppa pig e Topolino. 23 Dic. Animazione: Babbo Natale, elfi, trucca bimbi, balli sociali, Peppa pig e Topolino, teatrino delle marionette, spettacolo di fuoco.

Animazione: Babbo Natale, elfi, trucca bimbi, balli sociali, Peppa pig e Topolino, teatrino delle marionette, spettacolo di fuoco. 24 dic. Animazione: Babbo Natale, elfi, teatrino delle marionette, esibizione canora “Il coro del cielo”.

Un evento da non perdere dunque, in una delle eccellenze dei beni culturali calabresi, il Castello Aragonese.