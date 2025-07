Ciccio Salandria ancora amaranto. La scelta non è solo tecnica

Ciccio Salandria vestirà ancora la maglia amaranto. Per il centrocampista reggino sarà il terzo anno consecutivo con la Reggina, che anche nella stagione 2025/2026 sarà impegnata nel campionato di Serie D. L’ufficializzazione è arrivata in questi giorni. La società ha scelto di rinnovargli la fiducia non solo per le sue qualità tecniche, ma soprattutto per la serietà dimostrata in questi anni, dentro e fuori dal campo. Un riconoscimento al professionista esemplare e all’uomo spogliatoio, che ha sempre avuto il rispetto dei compagni e della dirigenza.

Salandria non ha avuto molta fortuna nelle sue prime due stagioni in D. Nel primo anno il rendimento è stato al di sotto delle aspettative, mentre lo scorso campionato aveva iniziato il percorso positivamente sotto la guida di Pergolizzi, che lo vedeva titolare nel ruolo di regista basso, preferendolo a Laaribi. Con l’arrivo di Trocini ha conservato il posto da titolare, ma un infortunio al piede ne ha frenato prima e stoppato definitivamente dopo il suo impiego. A fine stagione è stato necessario l’intervento chirurgico.

Nonostante tutto, la Reggina ha scelto di puntare ancora su di lui, sollecitata anche dalla spinta del gruppo dei senatori. Perché Ciccio Salandria è molto più di un semplice calciatore: è una figura importante nello spogliatoio, un riferimento per i più giovani, e quando è in buone condizioni, ancora in grado di fare la differenza in un campionato come quello di Serie D.